Не только гены. Ученые выяснили, что именно влияет на рост человека

На рост человека могут оказывать существенное влияние факторы окружающей среды.

Рост у разных людей сильно отличается. Самый высокий рост из когда-либо зарегистрированных был у человека ростом 2,72 метра, а самый низкий рост — всего 67 сантиметров. Считается, что наш рост неизменен, он определяется нашим генетическим строением с момента зачатия. Говорят, что у высоких родителей обычно рождаются высокие дети и наоборот. Но на вопрос "Существенно ли влияют факторы окружающей среды на рост?", ученые отвечают утвердительно, сообщает Science Alert.

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"Есть много доказательств того, что рост со временем увеличивается, когда страны индустриализируются и/или становятся богаче, и это изменение должно быть связано с окружающей средой, потому что генетические факторы не меняются в течение коротких периодов времени, например, десятилетия", — говорит профессор Питер Вишер, эксперт по генетике из Университета Квинсленда в Австралии.

"Вероятными специфическими факторами окружающей среды являются изобилие продуктов питания и лучшее здравоохранение", — добавляет он.

Многочисленные тематические исследования показали, как диета влияет на рост человека. "Примером может служить рост новорожденных во время голода 1944 года в Нидерландах", — говорит профессор Саверио Альберти, эксперт по генетике из Мессинского университета в Италии. "Дети, родившиеся или выросшие во время этого голода, были примерно на 4 см ниже среднего показателя по Нидерландам того времени".

Принято считать, что около 80 процентов роста обусловлено генетикой. Наша ДНК определяет максимальный потенциальный рост, в то время как факторы окружающей среды определяют, достигнем ли мы этого максимума или нет.

По этой причине трудно предсказать рост только на основе генетики в странах, где недоедание распространено среди детей. С другой стороны, в странах с адекватным питанием рост можно предсказать, используя гены, с точностью до 3 см, говорят ученые.

Вполне вероятно, что существует максимальная физиологическая высота, которую мы можем достичь, выше которой наше сердце не сможет эффективно перекачивать кровь по телу. Ученые говорят, что этот предел может составлять около 2,7 м, что является ростом самого высокого человека в истории, Роберта Уодлоу.

Средний рост в мире неуклонно увеличивался на протяжении сотен лет, но около 30 лет назад стабилизировался, означает ли это, что мы достигли своего максимального роста?

"Разумно предположить, что существует верхний предел среднего роста, при котором факторы питания и здоровья являются оптимальными. Но также была выдвинута гипотеза, что недавние изменения образа жизни могут препятствовать дальнейшим изменениям среднего роста человека", — говорит доктор Эйрини Марули, эксперт по генетике и статистике из Университета Королевы Марии в Лондоне.

"Таким образом, дополнительные факторы, влияющие на рост, могут включать изменения в здравоохранении, питании и социально-экономическом статусе", — добавляет она.

Хотя рост в первую очередь определяется генетикой, факторы окружающей среды, такие как диета, также играют важную роль, говорят ученые.