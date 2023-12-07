Гості в шоку стояли перед храмом: чоловік у день весілля сказав нареченій "ні" (фото)

Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".

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33-річний тореадор Хуан Ортега шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії, пише іспанське видання El Español.

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Весілля мало відбутися в Херес-де-ла-Фронтера на півдні Іспанії минулої суботи, 2 грудня. На урочистість було запрошено близько 500 осіб. Дехто вже чекав коло церкви, коли у WhatsApp прийшло повідомлення про скасування церемонії.

Нареченій, 33-річній кардіологині Кармен Отте, вчинок коханого розбив серце та морально "знищив". Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі соцмережі.

Її батько заявив, що очікує від Ортеги компенсації витрат на організацію та проведення весільної церемонії. Він не без іронії додав, що тореадор, який не боїться бика, злякався шлюбу.

33-річній наречена Кармен Отте Фото: Privat

Сам наречений-втікач зараз перебуває у власному будинку в Севільї в тісному колі своїх близьких. Він не хоче ні з ким спілкувалася.

Повідомляється, що за кілька тижнів до весілля чоловік влаштував сцену зі сльозами на очах. Він кричав: "Я не бачу себе в цьому! Просто не бачу". Але його родичі та сама Кармен думали, що це типове хвилювання перед шлюбом.

Хуан і Кармен були в стосунках 10 останніх років. Ортега поки ніяк не прокоментував свій вчинок. Члени його сім'ї кажуть про "особисті обставини".

33-річний тореадор Хуан Ортега Фото: колаж Фокус 33-річний тореадор Хуан Ортега Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.