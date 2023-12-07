Гости в шоке стояли перед храмом: мужчина в день свадьбы сказал невесте "нет" (фото)

После скандала женщина уехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".

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33-летний тореадор Хуан Ортега шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии, пишет испанское издание El Español.

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Свадьба должна была состояться в Херес-де-ла-Фронтера на юге Испании в минувшую субботу, 2 декабря. На торжество было приглашено около 500 человек. Некоторые уже ждали возле церкви, когда в WhatsApp пришло сообщение об отмене церемонии.

Невесте, 33-летней кардиологине Кармен Отте, поступок любимого разбил сердце и морально "уничтожил". После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях.

Ее отец заявил, что ожидает от Ортеги компенсации расходов на организацию и проведение свадебной церемонии. Он не без иронии добавил, что тореадор, который не боится быка, испугался брака.

33-летней невесте Кармен Отте Фото: Privat

Сам беглый жених сейчас находится в собственном доме в Севилье в тесном кругу своих близких. Он не хочет ни с кем общалась.

Сообщается, что за несколько недель до свадьбы мужчина устроил сцену со слезами на глазах. Он кричал: "Я не вижу себя в этом! Просто не вижу". Но его родственники и сама Кармен думали, что это типичное волнение перед браком.

Хуан и Кармен были в отношениях 10 последних лет. Ортега пока никак не прокомментировал свой поступок. Члены его семьи говорят о "личных обстоятельствах".

33-летний тореадор Хуан Ортега Фото: коллаж Фокус 33-летний тореадор Хуан Ортега Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшем из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжественного события снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.