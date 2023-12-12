Пару с 25-летней разницей в возрасте называют отцом и дочерью из-за "одинаковой" внешности

Пользователи сети убеждены, что мужчина и женщина похожи как две капли воды.

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Блогер Алия регулярно делится со своей аудиторией подробностями личной жизни, рассказывает о семейных заботах, воспитании детей, а также отношениях с любимым, который старше ее аж на 25 лет. Из-за "одинаковой" внешности мужчину часто называют ее отцом, и женщина шутит над этим в TikTok.

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На одной из последних коротких видеозаписей женщина призвала подписчиков ни в коем случае не отказываться от любви, ведь, может такое быть, что ваша вторая половинка еще и не родилась.

Алия опубликовала архивную фотографию своего возлюбленного, датированную 1998 годом. На снимке изображен взрослый мужчина с элегантной прической, одетый в белую рубашку и классический жилет.

"Это он в 1998 году", — подписала видео блогерша и поставила рядом потный смайлик. На следующем кадре она продемонстрировала себя еще младенцем в том же году.

Архивные фото супругов Фото: tiktok.com/@_aaliyaak Архивные фото супругов

Интересно, что пользователей сети удивила не так большая разница в возрасте, как внешнее сходство мужа и жены.

"Это не твой отец?", "По-моему, у них одинаковый нос. Или это только мне так кажется?", "Да они вообще как две капли воды", "Вы прекрасно выглядите", "Счастлива за тебя, сестра", — пишут юзеры под видео.

Алия со своим возлюбленным Фото: tiktok.com/@_aaliyaak Алия со своим возлюбленным

Чтобы развеять все слухи и домыслы, Алия показала на фото своего реального отца, который выглядит значительно старше по сравнению с ее мужем.

Алия с отцом Фото: tiktok.com/@_aaliyaak

Напомним, ранее Фокус писал о 46-летнем Джейсоне Эпплтоне из американской Флориды, который на 60 см выше своей жены Кристен. Влюбленных это особо не беспокоит, но незнакомцы часто пялятся на них и в целом относятся, как к туристической достопримечательности. Женщина по привычке не надевает каблуки, поэтому может дотянуться только до груди своего двухметрового возлюбленного (его точный рост 2,13 см).

Кроме того, мы рассказывали и о неприятных историях. В Испании 33-летний тореадор Хуан Ортега шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".