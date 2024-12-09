Чоловік зробив дівчині пропозицію за 48 год після знайомства: найцікавіше, який вигляд вона має

Майбутній наречений розповів, що обраниця "наклала на нього чари", мовляв, її елегантність змусила його освідчитись одразу ж після першої зустрічі.

29-річну Каді розкритикували в інтернеті за те, що вона погодилася вийти заміж за свого хлопця, 22-річного Wrthl$$, всього через 48 годин після їхнього першого знайомства. Пара познайомилась онлайн і деякий час листувалася. Про це йдеться в сюжеті Love Don't Judge.

"Я подумала, що він симпатичний, тож ми просто розмовляли", — розповіла в інтерв'ю журналістам Каді.

Через кілька днів активного листування Wrthl$$ забронював 10-денну поїздку, щоб побачити обраницю на власні очі, й під час виступу на відкритому мікрофоні несподівано зробив їй пропозицію.

Пара разом вже три місяці. Wrthl$$ каже, що "відчайдушно намагається" завести дітей. "Я здивований, що ми досі разом, бо у нас багато сварок", — зізнається молодий чоловік.

Пара разом вже три місяці Фото: Love Don't Judge

Каді ніколи раніше не мала тривалих стосунків, саме тому друзі хвилюються, що вона може зробити помилку, вийшовши заміж за такий короткий проміжок часу, не розібравшись у своїх почуттях.

"Я хвилююся, що вони не сумісні через різницю у віці", — каже її найкраща подруга, яку звуть Шей.

Закохана пара також отримала лавину негативу в інтернеті, скептики називають їхні стосунки принизливими й ганебними.

Майбутній наречений розповів, що обраниця "наклала на нього чари", мовляв, її елегантність змусила його освідчитись одразу ж після першої зустрічі. "Мої друзі та друзі думають, що я божевільний. Вони кажуть, що це погана ідея", — додає Wrthl$$.

Однак, попри нищівну критику, дует вірить, що попереду у них світле майбутнє.

Wrthl$$ зробив дівчині пропозицію Фото: Love Don't Judge

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відео возз'єднання молодого хлопця та його коханої з несподіваною реакцією на це їхніх друзів завірусилось у TikTok. Курйозний момент зафіксувала камера, коли юнак заходить у кімнату, де на нього ніхто не чекав.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.