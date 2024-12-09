Мужчина сделал девушке предложение через 48 часов после знакомства: самое интересное, как она выглядит

Будущий жених рассказал, что избранница "наложила на него чары", мол, ее элегантность заставила его сделать предложение сразу же после первой встречи.

29-летнюю Кади раскритиковали в интернете за то, что она согласилась выйти замуж за своего парня, 22-летнего Wrthl$$, всего через 48 часов после их первого знакомства. Пара познакомилась онлайн и некоторое время переписывалась. Об этом говорится в сюжете Love Don't Judge.

"Я подумала, что он симпатичный, поэтому мы просто разговаривали", — рассказала в интервью журналистам Кади.

Через несколько дней активной переписки Wrthl$$ забронировал 10-дневную поездку, чтобы увидеть избранницу собственными глазами, и во время выступления на открытом микрофоне неожиданно сделал ей предложение.

Пара вместе уже три месяца. Wrthl$$ говорит, что "отчаянно пытается" завести детей. "Я удивлен, что мы до сих пор вместе, потому что у нас много ссор", — признается молодой человек.

Пара вместе три месяца Фото: Love Don't Judge

Кади никогда раньше не имела длительных отношений, именно поэтому друзья волнуются, что она может совершить ошибку, выйдя замуж за такой короткий промежуток времени, не разобравшись в своих чувствах.

"Я волнуюсь, что они не совместимы из-за разницы в возрасте", — говорит ее лучшая подруга, которую зовут Шей.

Влюбленная пара также получила лавину негатива в интернете, скептики называют их отношения унизительными и позорными.

Будущий жених рассказал, что избранница "наложила на него чары", мол, ее элегантность заставила его сделать предложение сразу же после первой встречи. "Мои друзья и друзья думают, что я сумасшедший. Они говорят, что это плохая идея", — добавляет Wrthl$$.

Однако, несмотря на сокрушительную критику, дуэт верит, что впереди у них светлое будущее.

Wrthl$$ сделал девушке предложение Фото: Love Don't Judge

Напомним, ранее Фокус писал, что видео воссоединения молодого парня и его возлюбленной с неожиданной реакцией на это их друзей завирусилось в TikTok. Курьезный момент зафиксировала камера, когда юноша заходит в комнату, где его никто не ждал.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса.