"Даже мне больно": парень проехал полмира, чтобы увидеться с девушкой, но она не скучала

Ролик заканчивается нежными объятиями пары, но камера успевает запечатлеть лицо их подруги, которая идет прямо перед камерой с гримасой отвращения и недоумения.

Видео воссоединения молодого парня и его возлюбленной с неожиданной реакцией на это их подруги завирусилось в TikTok. Курьезный момент зафиксировала камера, когда юноша заходит в комнату, где его никто не ждал.

Студент решился на эту поездку, поскольку его девушка участвует в Erasmus — программа академических обменов для студентов в Европейском Союзе. Чтобы снова увидеться со своей избранницей, ему пришлось преодолеть примерно 4 тысячи километров.

Несмотря на трогательный контекст, необъявленный визит, похоже, закончился не очень хорошо, если детально изучить реакцию самой девушки и ее удивленных друзей.

Прежде чем заметить присутствие своего бойфренда, девушка обнималась с другим парнем, хотя ей удается мгновенной отдернуть руку и закрыть лицо от удивления.

Ролик заканчивается нежными объятиями пары, но камера успевает запечатлеть лицо их подруги, которая идет прямо перед камерой с гримасой отвращения и недоумения.

Видео мгновенно разлетелось в социальных сетях, собрав тысячи лайков и комментариев.

"Народ, знаете, даже мне больно", — написал один из участников обсуждения, собрав самое большое количество реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что после лет неудачных свиданий вслепую китаец, которого зовут Тянь, полюбил и женился на белорусской модели Намене, которая на голову выше его. Мужчина ростом 158 см, а его избранница — 176 см.

Кроме того, молодожены Аманда и Нейтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в том числе Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Микки Мауса.