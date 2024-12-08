"Навіть мені боляче": хлопець проїхав пів світу, щоб побачитися з дівчиною, але вона не сумувала

Ролик закінчується ніжними обіймами пари, але камера встигає зафіксувати обличчя їхньої подруги, яка йде прямо перед камерою з гримасою відрази та здивування.

Відео возз'єднання молодого хлопця та його коханої з несподіваною реакцією на це їхніх друзів завірусилось у TikTok. Курйозний момент зафіксувала камера, коли юнак заходить у кімнату, де на нього ніхто не чекав.

Студент наважився на цю поїздку, оскільки його дівчина бере участь в програмі Erasmus — академічний обмін для студентів в Європейському Союзі. Аби знову побачитись зі своєю обраницею, йому довелося подолати приблизно 4 тисячі кілометрів.

Попри зворушливий контекст, неоголошений візит, схоже, закінчився не дуже добре, якщо детально вивчити реакцію самої дівчини та її здивованих друзів.

Перш ніж помітити присутність свого бойфренда, дівчина обіймалася з іншим парубком, хоча їй вдається миттєвою відсмикнути руку та закрити обличчя від подиву.

Ролик закінчується ніжними обіймами пари, але камера встигає зафіксувати обличчя їхньої подруги, яка йде прямо перед камерою з гримасою відрази та здивування.

Відео миттєво розлетілося в соціальних мережах, зібравши тисячі вподобайок та коментарів.

"Народ, знаєте, навіть мені боляче", — написав один з учасників обговорення, зібравши чи не найбільшу кількість реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.