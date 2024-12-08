Китаєць після років "сліпих" побачень побрався з білорускою: вона на голову вища (фото)

Нещодавно молодята взяли участь у колективній церемонії, яку організував уряд, щоб популяризувати китайську весільну культуру.

Після років невдалих побачень наосліп китаєць, якого звуть Тянь, покохав та одружився з білоруською моделлю Намені, яка на голову вища за нього. Чоловік заввишки 158 см, а його обраниця зростом 176 см. Пара влаштувала традиційне весілля, опублікувавши згодом фото та відео з церемонії.

32-річний Тянь Цзюнь з провінції Хунань тепер регулярно розповідає про своє кроскультурне подружнє життя на сторінці в Douyin, за якою слідкує 700 тисяч підписників.

Протягом п'яти років Тянь, бувши нежонатим, під тиском батьків ходив на численні побачення наосліп, але так і не знайшов дівчину, яка б йому по-справжньому сподобалася. Працюючи модельним агентом, він врешті-решт познайомився з Намей, яка будувала свою кар'єру в Китаї, й вони закохалися одне в одного.

"Я завжди вірив, що зможу знайти справжнє кохання. Саме тоді з'явилася моя дружина, Намей", — розповідає щасливий чоловік, який спілкується з коханою англійською та китайською мовами.

Пара влаштувала традиційну церемонію одруження Фото: Douyin

Спочатку пара одружилася в Китаї — це сталося чотири роки тому. Тянь згадує, що тоді його обраниці було лише 20 років, і вона насолоджувалася розквітом своєї молодості.

"Глибоко кохаю свою дружину, тому поважав її рішення не мати дітей", — поділився він.

Однак зараз наречена начебто дозріла до створення сім'ї й планує зачати дитину до кінця року.

Крім того, нещодавно молодята взяли участь у колективній церемонії, яку організував уряд, щоб популяризувати китайську весільну культуру і заохотити молодих людей закохуватися та одружуватися.

У відео Тянь та Намей одягнули чорно-червоне весільне вбрання династії Хань й виконали ритуал Хе Цзінь, випивши солодке вино з чашок один одного, виготовлених з гіркого гарбуза. Це символізує їхнє зобов'язання ділитися як радощами, так і труднощами. Також молодята відрізали пасма волосся одне одного і зв'язали їх разом, щоб укріпити вічний союз.

Фотографії пари у традиційному вбранні, що підкреслює разючу різницю в зрості, стали вірусними в соціальних мережах.

"Різниця у зрості та культурні відмінності не можуть зупинити справжнє кохання. Я бажаю цій парі всього найкращого!" — написав один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 46-річна Емі Спаркс з Мічигану (США) вийшла заміж за 21-річного Брайса — найкращого друга свого сина. Жінку дуже непокоїла 25-річна різниця у віці, однак вона не змогла стримати почуттів.