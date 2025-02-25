"Займаємось цим щоночі": після 68 років у шлюбі пара розкрила секрет міцних стосунків

Син подружжя, якого звуть Даг, не пам'ятає жодної ночі, коли його батьки пропустили цей романтичний ритуал.

Related video

94-річний Дон Барнетт і його 93-річна дружина Мерилін з міста Су-Фолс (штат Південна Дакота, США) прожили разом в шлюбі 68 років. Нещодавно вони відсвяткували День святого Валентина й поділились секретом довгих і щасливих стосунків. Детальніше про історію їхнього кохання написало видання CBS News.

Барнетти вигадали кілька романтичних традицій, які змінили їхнє життя, зокрема так звану пісню на ніч. Дон почав співати Мерилін перед сном близько 50 років тому і помітив, що це не лише тішить її, а й згладжує напругу після сварок.

Дон Барнетт і його дружина Мерилін Фото: CBS News

"По-перше, це подобалося Мерилін. По-друге, заспокоює нас обох. Якщо у нас є якісь розбіжності або щось подібне, то до того часу, коли лягаємо спати, вони вже зникають", — пояснює чоловік.

"Я завжди з нетерпінням чекаю цього", — підтверджує Мерилін, яка цьогоріч у січні зламала стегно, тому підтримка чоловіка була для неї особливо важливою.

Син подружжя, якого звуть Даг, заявив, що не пам'ятає жодної ночі, коли батьки пропустили цей ритуал.

"Коли співаєте своїй дружині, то вона розуміє, що ви дійсно дбаєте про неї, а не просто говорите щось банальне, на кшталт: "На добраніч, кохана", — пояснює Дон.

Раніше 104-річна Бетті Майфанвей Буллок, яка народилася 1920 року в Уельсі (Велика Британія), розкрила секрет довголіття, а також поділилась основними правилами свого життя. Родичі довгожительки кажуть, що вона ніколи не пила алкоголь і не палила, а на роботу багато років їздила велосипедом. Серед її гастрономічних уподобань — фруктові соки, смузі, корисні овочеві супи.

Також Фокус писав про Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права, і пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію коронавірусу.