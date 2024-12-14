"Прожила чудове життя": 104-річна жінка розказала, що їсть та п'є кожного дня (фото)

Розповідаючи про причини свого довголіття, Бетті назвала особливі кулінарні традиції валлійського міста Ріл, де вона мешкала у дитинстві та юності.

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104-річна Бетті Майфанвей Буллок, яка народилася 1920 року в Уельсі (Велика Британія), розкрила секрет довголіття, а також поділилась основними правилами свого життя. Про це пише видання Kent Online.

Останні 65 років Бетті живе у власній квартирі в місті Дартфорд. Під час Другої світової війни жінка служила у Жіночому допоміжному територіальному корпусі.

Розповідаючи про причини свого довголіття, британка назвала особливі кулінарні традиції валлійського міста Ріл, де вона мешкала у дитинстві та юності.

"Це був найщасливіший час. Я жила на березі моря, де був пляж завдовжки в милю із золотистим піском. Тоді картопля коштувала один пенс, риба — два пенси. Ось, чому я так довго живу — фіш-енд-чипс", — заявила Буллок.

Останні 65 років Бетті живе у власній квартирі в місті Дартфорд Фото: Kent Online

Родичі довгожительки також додають, що вона ніколи не пила алкоголь і не палила, а на роботу багато років їздила велосипедом. Серед її гастрономічних уподобань — фруктові соки, смузі, корисні овочеві супи.

104-й день народження Бетті відзначила вдома. Її привітали рідні та друзі. Саме для них вона відкрила ще один секрет свого довгого та щасливого життя: "Просто будь порядною з усіма, ось і все. Я дійсно прожила чудове життя. Мені дуже пощастило".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 114-річну Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права, і пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію COVID-19.

Також ми розповідали про ветерана Другої світової війни Зана Вайта з американського штату Західна Вірджинія, якому нещодавно виповнилося 100 років. Навіть у такому солідному віці чоловік майже щодня снідає та п’є улюблену каву в місцевому McDonald’s. Саме там він і відсвяткував свій ювілей разом із групою друзів і персоналом.