"Прожила замечательную жизнь": 104-летняя женщина рассказала, что ест и пьет каждый день (фото)

Рассказывая о причинах своего долголетия, Бетти назвала особые кулинарные традиции валлийского города Рил, где она жила в детстве и юности.

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104-летняя Бетти Майфанвей Буллок, которая родилась в 1920 году в Уэльсе (Великобритания), раскрыла секрет долголетия, а также поделилась основными правилами своей жизни. Об этом пишет издание Kent Online.

Последние 65 лет Бетти живет в собственной квартире в городе Дартфорд. Во время Второй мировой войны она служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе.

Рассказывая о причинах своего долголетия, британка назвала особые кулинарные традиции валлийского города Рил, где она жила в детстве и юности.

"Это было самое счастливое время. Я жила на берегу моря, где был пляж длиной в милю с золотистым песком. Тогда картошка стоила один пенс, рыба — два пенса. Вот, почему я так долго живу — фиш-энд-чипс", — заявила Буллок.

Последние 65 лет Бетти живет в собственной квартире в городе Дартфорд Фото: Kent Online

Родственники долгожительницы также добавляют, что она никогда не пила алкоголь и не курила, а на работу много лет ездила на велосипеде. Среди ее гастрономических предпочтений — фруктовые соки, смузи, полезные овощные супы.

104-й день рождения Бетти отметила дома. Ее поздравили родные и друзья. Именно для них она открыла еще один секрет своей долгой и счастливой жизни: "Просто будь порядочной со всеми, вот и все. Я действительно прожила замечательную жизнь. Мне очень повезло".

Напомним, ранее Фокус писал о 114-летней Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.

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