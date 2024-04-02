Пережила дві світові війни: 110-річна жінка розкрила істину, яка змінює життя

Довгожителька Мейджорі Ходнетт, яка майже все життя присвятила вчительській професії, бачила чимало змін, які відбувалися у світі.

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Мейджорі Ходнетт з Великої Британії, яку рідні та близькі лагідно називають "тітонькою Мардж", 1 квітня відсвяткувала свій 110-й день народження. Довгожителька, народжена в 1914 році, переконана, що секрет її щасливого життя криється у прагненні завжди чинити добро, пише видання Liverpool Echo.

Попри поважний вік, Мардж залишається життєрадісною, енергійною та творчою особистістю. Серед її численних талантів — малювання, в'язання та написання віршів. Окрім цього, вона обожнює музику й охоче ділиться спогадами про минуле.

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"У нас є довгожителі з обох боків в сім'ї, тож я маю хороші гени — не всі живуть так довго", — сміється британка.

Марджорі, яка майже все життя присвятила вчительській професії, вихованню й навчанню дітей, бачила чимало змін, які відбувалися у світі. Згадуючи дитинство в 1910-х, жінка розповіла про безпечніші часи, коли діти могли безтурботно гратися на вулицях.

"Все дуже змінилося. Колись я йшла до школи, мама була вдома й готувала вечерю. У ті часи було безпечніше гратися на вулиці, бо не було машин. Крім того, люди мусили платити, щоб мати собаку, тож вуличні пси не бігали довкола. Ми просто виходили на двір, знайомились з людьми, потім ставали друзями, деякі з них — друзями на все життя", — ділиться Ходнетт.

Серед перших яскравих спогадів довгожительки — повітряні нальоти під час Першої світової війни, а також участь у хорі на Олімпійській церемонії 1948 року в Лондоні.

Згадуючи дитинство в 1910-х, жінка розповіла про безпечніші та дружніші часи, коли діти могли безтурботно гратися на вулицях Фото: Marjorie Hodnett's family photos Згадуючи дитинство в 1910-х, жінка розповіла про безпечніші та дружніші часи, коли діти могли безтурботно гратися на вулицях Фото: Marjorie Hodnett's family photos

У 1939 році Мардж зустріла свого першого чоловіка Стенлі, який, на жаль, помер у 1955 році. Згодом вона вийшла заміж вдруге й переїхала до Сідбері в графстві Девон.

На свій 110-й день народження жінка отримала бажаний подарунок — сучасний атлас, а також справжню орхідею.

На запитання про секрет довголіття вона відповідає: "Робити все хороше, що можеш, усіма доступними засобами, у всіх місцях, де можеш, з усіма людьми, з якими можеш, так довго, як тільки можеш".

За її переконанням, навіть у скрутні часи потрібно докладати максимум зусиль, щоб залишатися доброю людиною.

"Можливо, ваше життя не завжди буде складатися щасливо, з вами можуть траплятися жахливі речі, але ви знатимете, що зробили все можливе з тим, що вам було дано. Ось і все", — додала Ходнетт.

На свій 110-й день народження жінка отримала бажаний подарунок — сучасний атлас, а також справжню орхідею Фото: Andrew Teebay

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