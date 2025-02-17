104-річна жінка розкрила секрет довгого життя за допомогою трьох слів (фото)

Довгожителька сказала персоналу будинку для людей похилого віку, що хоче відсвяткувати свій день народження, відвідавши місцеву тюрму.

Related video

Жителька з Нью-Йорка (США) відсвяткувала свій 104-й день народження, викресливши ще один пункт зі свого "списку бажань". Жінка поїхала на екскурсію до місцевої в'язниці. Про це повідомляє офіс шерифа округу Лівінгстон на сторінці у Facebook.

Довгожителька, яку звуть Лоретта, сказала персоналу будинку для людей похилого віку "Ейвон", що хоче відсвяткувати свій день народження, відвідавши місцеву тюрму. Офіс шерифа погодився здійснити її мрію — для Лоретти навіть провели екскурсію.

Секрет довгого життя

"Ми відсвяткували її день народження за чашкою кави з тістечком. Жінка чудово провела час й сказала шерифу, що секрет довгого життя полягає в тому, щоб не лізти в чужі справи! Ми дуже раді, що змогли здійснити її побажання на день народження!" — йдеться в дописі.

Для довгожительки провели екскурсію Фото: Livingston County Sheriff's Office

Користувачі мережі засипали Лоретту вітаннями з днем народження й побажали їй міцного здоров'я.

"З днем народження! Бажаю довгих років життя! Ті, кому не сподобалась ідея святкування у в’язниці, — просто не лізьте в чужі справи", — написала одна з учасниць обговорення.

Інша додала: "Це чудово. Дякуємо, що здійснили її бажання!";

"Благослови її Боже і дякую офіцерам, які знайшли час, щоб виконати бажання цієї жінки. Офіцери – найкращі. Нашому округу варто ними пишатися. Я просто знаю, що це так", — зауважив ще один коментатор.

Поради інших довгожителів

Раніше 104-річна Бетті Майфанвей Буллок, яка народилася 1920 року в Уельсі (Велика Британія), розкрила секрет довголіття, а також поділилась основними правилами свого життя. Родичі довгожительки кажуть, що вона ніколи не пила алкоголь і не палила, а на роботу багато років їздила велосипедом. Серед її гастрономічних уподобань — фруктові соки, смузі, корисні овочеві супи.

Також Фокус писав про Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права, і пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію коронавірусу.