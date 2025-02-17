104-летняя женщина раскрыла секрет долгой жизни с помощью трех слов (фото)

Долгожительница сказала персоналу дома престарелых, что хочет отпраздновать свой день рождения, посетив местную тюрьму.

Related video

Жительница из Нью-Йорка (США) отпраздновала свой 104-й день рождения, вычеркнув еще один пункт из своего "списка желаний". Женщина поехала на экскурсию в местную тюрьму. Об этом сообщает офис шерифа округа Ливингстон на странице в Facebook.

Долгожительница, которую зовут Лоретта, сказала персоналу дома престарелых "Эйвон", что хочет отпраздновать свой день рождения, посетив местную тюрьму. Офис шерифа согласился осуществить ее мечту — для Лоретты даже провели экскурсию.

Секрет долгой жизни

"Мы отпраздновали ее день рождения за чашкой кофе с пирожным. Женщина прекрасно провела время и сказала шерифу, что секрет долгой жизни заключается в том, чтобы не лезть в чужие дела! Мы очень рады, что смогли осуществить ее пожелания на день рождения!" — говорится в посте.

Для долгожительницы провели экскурсию Фото: Livingston County Sheriff's Office

Пользователи сети засыпали Лоретту поздравлениями с днем рождения и пожелали ей крепкого здоровья.

"С днем рождения! Желаю долгих лет жизни! Те, кому не понравилась идея празднования в тюрьме, — просто не лезьте в чужие дела", — написала одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Это замечательно. Спасибо, что осуществили ее желание!";

"Благослови ее Боже и спасибо офицерам, которые нашли время, чтобы выполнить желание этой женщины. Офицеры — лучшие. Нашему округу стоит ими гордиться. Я просто знаю, что это так", — отметил еще один комментатор.

Советы других долгожителей

Ранее 104-летняя Бетти Майфанвей Буллок, которая родилась в 1920 году в Уэльсе (Великобритания), раскрыла секрет долголетия, а также поделилась основными правилами своей жизни. Родственники долгожительницы говорят, что она никогда не пила алкоголь и не курила, а на работу много лет ездила на велосипеде. Среди ее гастрономических предпочтений — фруктовые соки, смузи, полезные овощные супы.

Также Фокус писал об Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию коронавируса.