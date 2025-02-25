"Занимаемся этим каждую ночь": после 68 лет в браке пара раскрыла секрет крепких отношений

Сын супругов, которого зовут Даг, не помнит ни одной ночи, когда его родители пропустили этот романтический ритуал.

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94-летний Дон Барнетт и его 93-летняя жена Мэрилин из города Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) прожили вместе в браке 68 лет. Недавно они отпраздновали День святого Валентина и поделились секретом долгих и счастливых отношений. Подробнее об истории их любви написало издание CBS News.

Барнетты придумали несколько романтических традиций, которые изменили их жизнь, в частности так называемую песню на ночь. Дон начал петь Мэрилин перед сном около 50 лет назад и заметил, что это не только радует ее, но и сглаживает напряжение после ссор.

Дон Барнетт и его жена Мэрилин Фото: CBS News

"Во-первых, это нравилось Мэрилин. Во-вторых, успокаивает нас обоих. Если у нас есть какие-то разногласия или что-то подобное, то к тому времени, когда ложимся спать, они уже исчезают", — объясняет мужчина.

"Я всегда с нетерпением жду этого", — подтверждает Мэрилин, которая в этом году в январе сломала бедро, поэтому поддержка мужа была для нее особенно важна.

Сын супругов, которого зовут Даг, заявил, что не помнит ни одной ночи, когда родители пропустили этот ритуал.

"Когда поете своей жене, то она понимает, что вы действительно заботитесь о ней, а не просто говорите что-то банальное, вроде: "Спокойной ночи, любимая", — объясняет Дон.

Ранее 104-летняя Бетти Майфанвей Буллок, которая родилась в 1920 году в Уэльсе (Великобритания), раскрыла секрет долголетия, а также поделилась основными правилами своей жизни. Родственники долгожительницы говорят, что она никогда не пила алкоголь и не курила, а на работу много лет ездила на велосипеде. Среди ее гастрономических предпочтений — фруктовые соки, смузи, полезные овощные супы.

Также Фокус писал об Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию коронавируса.