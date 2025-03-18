74-летняя бабушка рассказала о браке с младшим на 30 лет иностранцем (фото)

Несмотря на разницу в возрасте, супруги продолжают наслаждаться активной интимной жизнью и уже отпраздновали четвертую годовщину брака.

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74-летняя британка Кристин Хейкокс и ее 40-летний возлюбленный Хамза Дриди из Туниса недавно отпраздновали четвертую годовщину брака, опровергая скептические прогнозы критиков относительно недолговечности их отношений. Многие считали, что мужчина заинтересован только в финансовой выгоде или получении визы. Подробнее об этой истории написало издание Daily Star.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в частности боль в бедре, требующая эндопротезирования, Кристин уверяет, что их интимная жизнь остается чрезвычайно активной.

Нетипичная любовь

"Он горячий тунисец — наша интимная жизнь гораздо насыщеннее, чем у большинства пар. Хоть мне и нужна операция на бедре, это не мешает нашим отношениям", — поделилась бабушка двух внуков.

История знакомства пары началась в 2018 году в интернете: Кристин обучала Хамзу английскому языку. Всего через шесть недель общения женщина отправилась в Тунис, где осталась навсегда.

История знакомства пары началась в 2018 году Фото: SWNS

"Это была любовь с первого взгляда. Мгновенная химия между нами была ощутима сразу. Мы гуляли по побережью, ужинали вместе при свечах и танцевали на дискотеке. Мы жалеем об одном — что не встретились раньше и не имеем общих детей. Однако у нас есть общий домашний любимец — собака", — рассказывает Кристин.

Официальный брак

Пара официально оформила отношения в декабре 2020 года в своем тунисском доме, а в следующем году Кристин приняла ислам. На церемонии она была одета в традиционное платье, а 17-летняя троюродная сестра Хамзы позаботилась о ее прическе и маникюре.

Несмотря на 34-летнюю разницу в возрасте, семья Кристин хорошо восприняла ее выбор. Сын женщины, который всего на четыре года старше Хамзы, посетил пару в Тунисе через год после их свадьбы.

"Мои близкие видят, насколько я счастлива. Хамза активно общается с моими друзьями, чтобы они понимали, как хорошо нам вместе. У нас собственный дом. Я никогда не была счастливее", — добавляет бабушка.

Негативная реакция в обществе

Несмотря на поддержку близких, пара сталкивается с негативными комментариями в сети и неприятными инцидентами — от обвинений в корыстных мотивах до оскорбительных вопросов об их интимной жизни. Однако они остаются непоколебимыми в своих чувствах.

"Кристин — прекрасная жена. Она моя королева. Я люблю ее характер и ум", — уверяет Хамза.

Несмотря на 34-летнюю разницу в возрасте, семья Кристин хорошо восприняла ее выбор Фото: SWNS

Напомним, Алисон Смит из Великобритании случайно узнала, что в течение пяти лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием, который использовал ее для шпионажа. Мужчина представился Марком Кэссиди и утверждал, что работает плотником, но это оказалось неправдой.