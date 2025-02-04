Дівчина витратила $140 тисяч доларів, щоб стати гуманоїдом: який вигляд вона має зараз (фото)

Перед тим, як вийти на вулицю, зірка соціальних мереж одягає сріблясте боді, схоже на металеве тіло робота, світло-блакитні контактні лінзи та коротку перуку зі стрижкою каре.

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Китайська інфлюенсерка Dalaotian витратила $140 тисяч, щоб стати схожою на робота-гуманоїда. 30-річна модель тепер часто публікує фотографії та відео у соціальних мережах, дивуючи своїми образами мільйони підписників.

Дівчина зі зростом понад 190 см збиває з пантелику перехожих, які не можуть розібратися, що це таке. Перед тим, як вийти на вулицю, вона одягає сріблясте боді, схоже на металеве тіло робота, світло-блакитні контактні лінзи та коротку перуку зі стрижкою каре.

Окрім того, блогерка повторює незграбні рухи робота-гуманоїда та створює дивні гримаси на обличчі, що нагадують героїню японського аніме. В одному з останніх відео вона настільки вдало втілилась в образ, що соціальна мережа автоматично додала позначку про ймовірне втручання штучного інтелекту.

Дівчину часто плутають з роботом Фото: Douyin

15 січня Dalaotian опублікувала вірусний ролик, на якому вона розповідає про повернення до рідного села в південно-західній китайській провінції Сичуань.

У кадрі можна побачити, як селяни цікавляться її стилем, торкаються, щоб перевірити, чи вона жива людина. "У тебе є хлопець?" — питає у неї одна місцева сваха, яка хоче знайти дружину для сина. Її конкурентка пішла ще далі й притягла хлопця знайомитися.

За словами зірки соціальних мереж, серед інших популярних запитань від родичів найчастіше ставлять два: "Чим ти займаєшся?" і "Скільки заробляєш на місяць?".

"Я не можу повірити, що навіть роботу не уникнути питань про шлюб і роботу", — написав у коментарях один з глядачів, зібравши велику кількість вподобайок.

Нагадаємо, Данетт Бурцлафф-Хааг, коли їй було 10 років, мало не згоріла в будинку після вибуху газу, отримавши жахливі опіки близько 70% тіла. Однак жінка не дозволила старим шрамам стати на заваді її мріям.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала про своє рішення.