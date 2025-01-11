Жінку після вибуху газу називали виродком: тепер вона стала королевою краси (фото)

Протягом шкільних років Данетт Бурцлафф-Хааг доводилося носити спеціальний одяг, шини та маски для обличчя, що робило її життя фізично та емоційно болісним.

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Данетт Бурцлафф-Хааг, коли їй було 10 років, мало не згоріла в будинку після вибуху газу, отримавши жахливі опіки близько 70% тіла. Однак жінка не дозволила старим шрамам стати на заваді її мріям. Про це пише видання Daily Star.

"Мені зробили екстрену трахеотомію і під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Кілька місяців я лежала в опіковому центрі й до 20 років робила реконструктивні операції — всього близько 30. Переважно це була пересадка шкіри, що призвело до появи нових ран", — згадує Данетт, яка зараз мешкає у містечку Віндзор, штат Колорадо.

Данетт Бурцлафф-Хааг стала королевою краси Фото: Danette Burzlaff-Haag

Протягом шкільних років Бурцлафф-Хааг доводилося носити спеціальний одяг, шини та маски для обличчя, що робило її життя фізично та емоційно болісним.

"Я знала, що не вписуюся, і відчувала, що ніколи не впишуся. Була безнадійною, безпорадною та спустошеною протягом усіх підліткових років й навіть пізніше", — згадує Данетт, якій зараз 53 роки.

Дитяча мрія

Жінці нічого не лишалося, як звикнути до тіла, вкритого шрамами, й відмовитися від мрії стати королевою краси. Однак вона мала інші плани: ретельно працювала над світоглядом, щоб сформувати стійкість, й у 2019 році взяла участь у першому конкурсі краси, а згодом змогла вибороти титул "Місис Колорадо".

"Мені знадобилося три роки, щоб виграти конкурс, але насправді поклала на це усе життя — цілеспрямованого внутрішнього зцілення і прийняття себе. Довелося набратися мужності, прийняти свої шрами, всупереч уїдливим коментарям і відторгненню. Коли мені вручили стрічку з написом "Місис Колорадо" й коронували, це був славний момент", — поділилась американка.

Жінка здійснила свою мрію Фото: Danette Burzlaff-Haag

Данетт — мама чотирьох дітей. Вона працює медсестрою й тренером з особистісного розвитку. Нещодавно написала книгу "Краса з попелу: Перетворення ран на мудрість, а шрамів на зірки".

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