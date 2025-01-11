Женщину после взрыва газа называли уродом: теперь она стала королевой красоты (фото)

В течение школьных лет Данетт Бурцлафф-Хааг приходилось носить специальную одежду, шины и маски для лица, что делало ее жизнь физически и эмоционально мучительной.

Related video

Данетт Бурцлафф-Хааг, когда ей было 10 лет, чуть не сгорела в своем доме после взрыва газа, получив ужасные ожоги около 70% тела. Однако женщина не позволила старым шрамам стать помехой ее мечтам. Об этом пишет издание Daily Star.

"Мне сделали экстренную трахеотомию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько месяцев я лежала в ожоговом центре и до 20 лет делала реконструктивные операции — всего около 30. В основном это была пересадка кожи, что привело к появлению новых ран", — вспоминает Данетт, которая сейчас живет в городке Виндзор, штат Колорадо.

Данетт Бурцлафф-Хааг стала королевой красоты Фото: Danette Burzlaff-Haag

В течение школьных лет Бурцлафф-Хааг приходилось носить специальную одежду, шины и маски для лица, что делало ее жизнь физически и эмоционально мучительной.

"Я знала, что не вписываюсь, и чувствовала, что никогда не впишусь. Была безнадежной, беспомощной и опустошенной на протяжении всех подростковых лет и даже позже", — вспоминает Данетт, которой сейчас 53 года.

Детская мечта

Женщине ничего не оставалось, как привыкнуть к телу, покрытому шрамами, и отказаться от мечты стать королевой красоты. Однако она имела другие планы: тщательно работала над мировоззрением, чтобы сформировать устойчивость, и в 2019 году приняла участие в первом конкурсе красоты, а затем смогла завоевать титул "Миссис Колорадо".

"Мне понадобилось три года, чтобы выиграть конкурс, но на самом деле положила на это всю жизнь — целенаправленного внутреннего исцеления и принятия себя. Пришлось набраться мужества, принять свои шрамы, вопреки язвительным комментариям и отторжению. Когда мне вручили ленту с надписью "Миссис Колорадо" и короновали, это был славный момент", — поделилась американка.

Женщина осуществила свою мечту Фото: Danette Burzlaff-Haag

Данетт — мама четверых детей. Она работает медсестрой и тренером по личностному развитию. Недавно написала книгу "Красота из пепла: Превращение ран в мудрость, а шрамов в звезды".

Напомним, ранее 59-летняя Венди Паджет из города Перта (Австралия), которая имела видимые признаки старения, помолодела почти вдвое благодаря пластической операции. Результатами внешней трансформации своей пациентки клиника поделилась на странице в TikTok.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.