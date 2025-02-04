Девушка потратила $140 тысяч долларов, чтобы стать гуманоидом: как она выглядит сейчас (фото)

Перед тем, как выйти на улицу, звезда социальных сетей надевает серебристое боди, похожее на металлическое тело робота, светло-голубые контактные линзы и короткий парик со стрижкой каре.

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Китайская инфлюенсерша Dalaotian потратила $140 тысяч, чтобы стать похожей на робота-гуманоида. 30-летняя модель теперь часто публикует фотографии и видео в социальных сетях, удивляя своими образами миллионы подписчиков.

Девушка ростом более 190 см сбивает с толку прохожих, которые не могут разобраться, что это такое. Перед тем, как выйти на улицу, она надевает серебристое боди, похожее на металлическое тело робота, светло-голубые контактные линзы и короткий парик со стрижкой каре.

Кроме того, блогерша повторяет неуклюжие движения робота-гуманоида и создает странные гримасы на лице, напоминающие героиню японского аниме. В одном из последних видео она настолько удачно воплотилась в образ, что социальная сеть автоматически добавила отметку о вероятном вмешательстве искусственного интеллекта.

Девушку часто путают с роботом Фото: Douyin

15 января Dalaotian опубликовала вирусный ролик, на котором она рассказывает о возвращении в родную деревню в юго-западной китайской провинции Сычуань. В кадре можно увидеть, как крестьяне интересуются ее стилем, прикасаются, чтобы проверить, живой ли она человек. "У тебя есть парень?" — спрашивает у нее одна местная сваха, которая хочет найти жену для сына. Ее конкурентка пошла еще дальше и притащила парня знакомиться.

По словам звезды социальных сетей, среди других популярных вопросов от родственников чаще всего задают два: "Чем ты занимаешься?" и "Сколько зарабатываешь в месяц?".

"Я не могу поверить, что даже работу не избежать вопросов о браке и работе", — написал в комментариях один из зрителей, собрав большое количество лайков.

Напомним, Данетт Бурцлафф-Хааг, когда ей было 10 лет, чуть не сгорела в доме после взрыва газа, получив ужасные ожоги около 70% тела. Однако женщина не позволила старым шрамам стать помехой ее мечтам.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.