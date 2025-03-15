Решили проблему мужского здоровья: ученые назвали напиток защищающий от эректильной дисфункции

С возрастом весь наш организм, включая органы, постепенно становится все более слабым и хуже функционирует. Однако недавно ученые выяснили, что мужчины, пьющие определенный напиток защищают его от возможной дисфункции.

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Недавнее исследование ученых указало на нового потенциального союзника мужского здоровья — виноградный сок. Исследователи из Главной больницы Тяньцзиньского медицинского университета в Китае проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES) 2003-2004 годов, изучив привычки 1532 мужчин в возрасте от 20 лет и старше в употреблении напитков, и выяснили серьезные преимущества данного сока, пишет Forbes.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале The Aging Male, показали, что мужчины, употреблявшие виноградный сок пять или более раз в неделю, значительно реже сообщали о наличии у них эректильной дисфункции (ЭД).

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По данным исследования, вероятность того, что мужчины регулярно употребляющие виноградный сок, отмечали наличие ЭД была на 79% ниже. Эта связь стала еще более выраженной, снизившись на 88%, когда исследователи применили статистическую методику, учитывающую потенциальные сбивающие переменные.

Виноградный сок богат антиоксидантами, в частности полифенолами, такими как ресвератрол, которые известны своей пользой для сердечно-сосудистой системы. Эти соединения помогают защитить стенки кровеносных сосудов и способствуют здоровому кровообращению, что крайне важно для эректильной функции.

Ресвератрол, содержащийся преимущественно в красных и фиолетовых сортах винограда, ассоциируется с укреплением здоровья сосудов, что потенциально улучшает кровоток, необходимый для поддержания эрекции.

Хотя исследование выявило сильную корреляцию между потреблением виноградного сока и снижением распространенности ЭД, она отнюдь не означает причинно-следственную связь, предупредили авторы.

Наблюдательный характер исследования означает, что другие факторы образа жизни также могут играть роль в этих выводах. Поэтому, хотя включение виноградного сока в рацион может принести потенциальную пользу, его не следует рассматривать как самостоятельное решение для профилактики или лечения ЭД.

В итоге, несмотря на то, что для установления прямой причинно-следственной связи необходимы дополнительные исследования, регулярное употребление виноградного сока все же может быть связано с меньшей распространенностью эректильной дисфункции. Эта потенциальная польза, наряду с другими его полезными свойствами, делает виноградный сок достойным внимания для тех, кто ищет натуральные способы поддержания свое здоровья во всех его областях.

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