Вирішили проблему чоловічого здоров'я: вчені назвали напій, що захищає від еректильної дисфункції

З віком увесь наш організм, включно з органами, поступово стає дедалі слабшим і гірше функціонує. Однак нещодавно вчені з'ясували, що чоловіки, які п'ють певний напій, захищають його від можливої дисфункції.

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Нещодавнє дослідження вчених вказало на нового потенційного союзника чоловічого здоров'я — виноградний сік. Дослідники з Головної лікарні Тяньцзінського медичного університету в Китаї проаналізували дані Національного дослідження здоров'я і харчування (NHANES) 2003-2004 років, вивчивши звички 1532 чоловіків у віці від 20 років і старше у вживанні напоїв, і з'ясували серйозні переваги цього соку, пише Forbes.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі The Aging Male, показали, що чоловіки, які вживали виноградний сік п'ять або більше разів на тиждень, значно рідше повідомляли про наявність у них еректильної дисфункції (ЕД).

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За даними дослідження, ймовірність того, що чоловіки, які регулярно вживають виноградний сік, відзначали наявність ЕД, була на 79% нижчою. Цей зв'язок став ще більш вираженим, знизившись на 88%, коли дослідники застосували статистичну методику, що враховує потенційні збиваючі змінні.

Виноградний сік багатий на антиоксиданти, зокрема поліфеноли, такі як ресвератрол, які відомі своєю користю для серцево-судинної системи. Ці сполуки допомагають захистити стінки кровоносних судин і сприяють здоровому кровообігу, що вкрай важливо для еректильної функції.

Ресвератрол, що міститься переважно в червоних і фіолетових сортах винограду, асоціюється зі зміцненням здоров'я судин, що потенційно покращує кровообіг, необхідний для підтримки ерекції.

Хоча дослідження виявило сильну кореляцію між споживанням виноградного соку і зниженням поширеності ЕД, вона аж ніяк не означає причинно-наслідковий зв'язок, попередили автори.

Спостережний характер дослідження означає, що інші фактори способу життя також можуть відігравати роль у цих висновках. Тому, хоча включення виноградного соку в раціон може принести потенційну користь, його не слід розглядати як самостійне рішення для профілактики або лікування ЕД.

У підсумку, незважаючи на те, що для встановлення прямого причинно-наслідкового зв'язку потрібні додаткові дослідження, регулярне вживання виноградного соку все ж може бути пов'язане з меншою поширеністю еректильної дисфункції. Ця потенційна користь, поряд з іншими його корисними властивостями, робить виноградний сік вартим уваги для тих, хто шукає натуральні способи підтримання свого здоров'я у всіх його сферах.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.