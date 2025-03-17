Поставити крапку в біблійній історії: знайдений ковчег Ноя все ще приховує таємниці

Учені вважають, що знайшли підтвердження того, що геологічне утворення Дурупінар в Туреччині є залишками Ноєвого ковчега. Проте не всі дослідники з цим погоджуються.

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Експерти дослідили Дурупінар, утворення у формі човна, розташованому неподалік від гори Арарат, пов'язаної з біблійною легендою про Всесвітній потоп. На думку вчених, ця споруда була затоплена під час потужного потопу близько 5 000 років тому, і з 2021 року вона перебуває під науковим дослідженням, пише Arkeonews.

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Команда, що складається з фахівців Стамбульського технічного університету, Університету Агрі Ібрагіма Чечена та Університету Ендрюса в США, дослідила геологічну особливість довжиною приблизно 164 метри. Ці розміри схожі на біблійний опис, в якому зазначено, що Ноїв ковчег був "300 ліктів завдовжки, 50 ліктів завширшки й 30 ліктів заввишки".

Спочатку дослідники зібрали майже 30 зразків гірських порід і ґрунту з місця знахідки. Лабораторні тести в Стамбульському технічному університеті виявили сліди глиноподібних речовин, морських відкладень і залишків морських мешканців, таких як молюски. Ці знахідки датуються періодом від 3,500 до 5,000 років тому, що збігається з періодом енеоліту — епохою, яка збігається з часовими межами історії про потоп, записаної в Бутті 6:14-16.

Професор Фарук Кайя, проректор Університету Агрі Ібрагім Чечен і провідний учасник дослідження, заявив: "Згідно з попередніми результатами, вважається, що в цьому регіоні людина жила ще з часів енеоліту". Він наголосив на необхідності подальших досліджень на прилеглих територіях, які історично входили до складу Месопотамії.

Кораблеподібна форма формації Дурупінар продовжує інтригувати дослідників, навіть попри те, що багато геологів стверджують, що це природна структура. Попри такий скептицизм, команда продовжує збирати більше доказів. Їхні висновки були вперше представлені на 7-му Міжнародному симпозіумі, присвяченому горі Арарат і Ноєвому ковчегу, який відбувся наприкінці 2023 року.

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Хоча ідентифікація цього утворення як Ноєвого ковчега залишається предметом дискусій, дослідники стверджують, що їхні відкриття створюють основу для подальших досліджень. Вони розглядають біблійну розповідь не лише як релігійний текст, а і як можливий запис історичних подій.

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