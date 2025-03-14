Шукали сліди древніх людей: археологи зробили неочікуване відкриття у Богом забутій печері

Під час розкопок на заході Ірану археологи знайшли сліди проживання древніх людей та неандертальців у печері Гамарі. Серед знахідок вчених є кам’яні інструменти, фрагменти кераміки та кістки тварин.

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Під час розкопок в Ірані археологи виявили нові докази проживання давніх людей у печері Гамарі, розташованій у провінції Лурестан. Відкриття дозволяє припустити, що печера була заселена між 40 000 і 80 000 років тому, що змінює розуміння доісторичного життя в регіоні, пише Arkeonews.

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Нещодавні розкопки на цьому місці, які розпочалися 12 лютого, виявили різноманітні артефакти, зокрема кам'яні інструменти, кістки тварин та фрагменти кераміки. Голова Департаменту культурної спадщини, туризму та ремесел Лурестану Ата Хассанпур підтвердила, що знахідки вказують на присутність неандертальців у цьому регіоні. Серед знайдених об'єктів — знаряддя праці з каменю, рештки впольованих тварин, таких як гірські козли та олені, а також сліди використання вогню.

Довга історія використання печери людиною була вперше досліджена в 1965 році американським археологом Френком Холом, а пізніше, в 2011 році, Бехрузом Базгіром Фото: Fereidoun Biglari

На цьому місці також вдалося знайти розмальовані та червоні глиняні черепки періоду енеоліту, яким понад 5500 років. Ці артефакти вказують на те, що печера продовжувала служити притулком для пастухів ще довго після її первісного заселення.

Крім того, знахідки залізного віку, селевкідського та парфянського періодів свідчать про тривале використання печери місцевими жителями. Скельне укриття неподалік, яке, ймовірно, використовували разом із печерою Гамарі, надало додаткові підказки про моделі житла від середнього палеоліту до енеоліту.

Соня Шидранг з Університету Шахід Бехешті наголосила на важливості цих відкриттів, зазначивши, що фрагменти кераміки, зокрема розписаний полив'яний і червоний посуд, вказують на ранню скотарську діяльність у цій місцевості. Довгу історію використання печери людиною вперше дослідили в 1965 році американський археолог Френк Хол, а пізніше, в 2011 році, Бехруз Базгір.

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Останні знахідки підтверджують важливість печери для розуміння культурної та біологічної еволюції людських популяцій в Ірані та на Близькому Сході загалом Визнана об'єктом національної спадщини у 2001 році, печера Гамарі продовжує залишатися важливим джерелом інформації про доісторичне життя регіону.

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