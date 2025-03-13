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Технології та наука

Секрети доісторичних часів: археологи розкопали спадщину культури Хуншань (фото)

Хуншань, Ляонін, Лін’юань, Китай, цивілізація, археологи, археологія, розкопки, артефакти
Фото: Gary Todd / Public Domain | У китайській провінції Ляонін археологи виявили десятки стародавніх пам'яток, пов'язаних з культурою Хуншань

Китайські археологи виявили численні артефакти культури Хуншань, представники якої жили в західній частині провінції Ляонін понад 5 тисяч років тому. Загалом дослідники виявили 53 нових археологічних об’єктів.

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Археологи, які працюють у північно-східній китайській провінції Ляонін, виявили десятки стародавніх пам'яток, пов'язаних з культурою Хуншань. Це відкриття надає цінну інформацію про те, як жили громади однієї з найдавніших цивілізацій регіону майже 6000 років тому, пише Greek Reporter.

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Команда з провінційного Інституту культурних реліквій та археології підтвердила, що знахідки належать до комплексу пам'яток Вубайдін у Лін'юані, який займає близько 285 000 квадратних метрів. Дослідники розкопали черепки кераміки, кам'яні інструменти та зразки ґрунту з різних часових періодів. Загалом задокументовано 53 місця, 38 з яких містять культурні реліквії епохи неоліту та бронзи.

Експерти вважають, що ці артефакти допоможуть скласти карту розвитку людського житла в регіоні. За словами Ю Хуайші, дослідника інституту, ці знахідки надають важливі дані для розуміння того, як розвивалися поселення у зв'язку з основною культурною зоною Хуншань. Юй зазначив, що це дослідження встановлює ключові орієнтири для подальшого вивчення розподілу поселень у давнину.

Культура Хуншань, яка існувала між 5 000 і 6 000 роками тому, вважається однією з найважливіших доісторичних цивілізацій Китаю. Вона переважно зосереджувалася в західній частині провінції Ляонін, але поширювалася на частини північного Хебею та східної частини Внутрішньої Монголії.

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Культура Хуншань, яка існувала між 5 000 і 6 000 роками тому, вважається однією з найбільш значущих доісторичних цивілізацій Китаю
Фото: Gary Todd / Public Domain

Відома своїми виробами з нефриту, ця культура створила самобутні артефакти, такі як скульптура "свинячого дракона", що відображає як художню майстерність, так і символічне значення.

Глиняні фігурки, зокрема зображення вагітних жінок, натякають на вірування, пов'язані з родючістю та релігійними практиками. Наявність ретельно продуманих поховань і церемоніальних споруд свідчить про суспільство зі складними соціальними і духовними традиціями.

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Ці нещодавно виявлені місця можуть надати додаткові докази того, як громади Хуншань жили, торгували і взаємодіяли з сусідніми культурами. Це дослідження не тільки розширює знання про давні поселення, а й поглиблює відомості про доісторичне минуле Китаю.

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