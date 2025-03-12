Створили спільну культуру: вчені розкрили таємницю найстаріших у світі поховань

Завдяки дослідженню древніх поховань, виявлених у Леванті, археологи підтвердили існування спільних традицій та культури у стародавніх спільнотах. Як зазначають вчені, древні люди активно обмінювались знаннями, звичаями та технологіями.

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Близько 100 000 років тому ранні людські групи в Леванті розвинули спільні культурні традиції, про що свідчать поховання в печері Тімшенет. Ці спільноти, до яких входили як Homo sapiens, так і неандертальці, клали поруч із померлими поховальні предмети, такі як рештки тварин і червону охру, пише IFLScience.

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Нещодавнє дослідження, присвячене вивченню знахідок з печери Тімшенет, демонструє, що різні людські групи не тільки прийняли схожі ритуали поховання, а й використовували однакові методи полювання та виготовлення кам'яних знарядь. На думку дослідників, ці знахідки вказують на те, що Homo sapiens і неандертальці брали участь у культурних взаємодіях задовго до того, як з'явилася біологічно єдина популяція.

"Більшість гомінінів, яких ми бачимо в цей період часу, є гібридами, — пояснює автор дослідження професор Йосі Зайднер. — Вони мають єдину культуру, тому що вчаться один в одного, але походять з різних генетичних пулів або біологічних груп, які тут змішалися".

Як зазначають дослідники, у регіоні знаходяться одні з найстаріших відомих людських поховань у світі: такі місця, як Кафзех, Схул, Табун і Нешер Рамла, датуються періодом від 100 000 до 110 000 років. Однак, досі точаться суперечки щодо того, які саме види людей населяли кожну з них.

У той час як зразки з Кафзех і Схула демонструють більше ознак Homo sapiens, останки з Нешер Рамли мають риси як Homo sapiens, так і неандертальців. Стоянка Табун пов'язана з неандертальцями або донеандертальцями, а нещодавно виявлені особини в печері Тімшенет попередньо класифікуються як Homo sapiens, але потребують подальшого вивчення.

Дослідження також показало, що кам'яні знаряддя, знайдені в Тімшенет, відповідають способу виробництва Леваллуа, який спостерігається на всіх сусідніх стоянках.

"Ми бачимо цей специфічний тип технології виробництва кам'яних знарядь лише в цей період часу. Раніше його не було", — каже Зайднер. Така узгодженість свідчить про те, що знання передавалися через культурну трансмісію, а не з'являлися незалежно на кожній стоянці.

Аналіз решток тварин з цих місць вказує на те, що гомініни в цей період спеціалізувалися на полюванні на великих травоїдних тварин, таких як тури і коні, відрізняючись як від попередніх, так і від наступних популяцій. Крім того, в дослідженні зазначається, що поховальні звичаї були напрочуд послідовними в усьому регіоні.

"Усі три пам'ятки демонструють дивовижну схожість у тому, як люди поводилися зі своїми померлими. Ці характеристики включають сильно зігнуте положення небіжчика і розміщення різних предметів всередині могили, зокрема решток тварин і шматочків охри", — пояснюють дослідники.

Оскільки практики поховання та використання охри часто пов'язані з символічним мисленням доісторичних людей, широка присутність цих елементів у Леванті свідчить про те, що культурна взаємодія сприяла розвитку складної соціальної поведінки.

"Важливо, що [ці практики] зустрічаються тільки в Леванті і тільки в цей період часу, — зазначає Зайднер. — У нас цього не було раніше і не буде пізніше. Отже, беручи разом усі ці чотири аспекти, ми бачимо чітку поведінкову одноманітність [на всіх ділянках]".

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Ці знахідки дають нове розуміння того, як різні людські групи співіснували в середньому палеоліті. Замість того, щоб жити ізольовано, вони, схоже, обмінювалися ідеями, технологіями та звичаями, формуючи спільний культурний ландшафт задовго до того, як зникли генетичні відмінності.

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