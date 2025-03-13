Секреты доисторических времен: археологи раскопали наследие культуры Хуншань (фото)

Китайские археологи обнаружили многочисленные артефакты культуры Хуншань, представители которой жили в западной части провинции Ляонин более 5 тысяч лет назад. В целом исследователи обнаружили 53 новых археологических объекта.

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Археологи, работающие в северо-восточной китайской провинции Ляонин, обнаружили десятки древних памятников, связанных с культурой Хуншань. Это открытие предоставляет ценную информацию о том, как жили общины одной из древнейших цивилизаций региона почти 6000 лет назад, пишет Greek Reporter.

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Команда из провинциального Института культурных реликвий и археологии подтвердила, что находки относятся к комплексу памятников Вубайдин в Линьюане, который занимает около 285 000 квадратных метров. Исследователи раскопали черепки керамики, каменные инструменты и образцы почвы из разных временных периодов. Всего задокументировано 53 места, 38 из которых содержат культурные реликвии эпохи неолита и бронзы.

Эксперты считают, что эти артефакты помогут составить карту развития человеческого жилья в регионе. По словам Ю Хуайши, исследователя института, эти находки предоставляют важные данные для понимания того, как развивались поселения в связи с основной культурной зоной Хуншань. Юй отметил, что это исследование устанавливает ключевые ориентиры для дальнейшего изучения распределения поселений в древности.

Культура Хуншань, которая существовала между 5 000 и 6 000 годами назад, считается одной из важнейших доисторических цивилизаций Китая. Она преимущественно сосредотачивалась в западной части провинции Ляонин, но распространялась на части северного Хэбэя и восточной части Внутренней Монголии.

Культура Хуншань, которая существовала между 5 000 и 6 000 годами назад, считается одной из самых значимых доисторических цивилизаций Китая Фото: Gary Todd / Public Domain

Известная своими изделиями из нефрита, эта культура создала самобытные артефакты, такие как скульптура "свиного дракона", отражающая как художественное мастерство, так и символическое значение.

Глиняные фигурки, в частности изображения беременных женщин, намекают на верования, связанные с плодородием и религиозными практиками. Наличие тщательно продуманных захоронений и церемониальных сооружений свидетельствует об обществе со сложными социальными и духовными традициями.

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Эти недавно обнаруженные места могут предоставить дополнительные доказательства того, как общины Хуншань жили, торговали и взаимодействовали с соседними культурами. Это исследование не только расширяет знания о древних поселениях, но и углубляет сведения о доисторическом прошлом Китая.

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