Першими розривають стосунки: учені пояснили, чому жінки частіше подають на розлучення

Коли шлюб та очікування подружжя одне від одного починають руйнуватися, логічним кінцем такої дії є розлучення. Однак жінки набагато частіше вдаються до цього фінального етапу, ніж чоловіки, і вчені вважають, що на це є низка причин.

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Те, що жінки подають на розлучення частіше за чоловіків, не просто поширена думка — вона підтверджена дослідженнями. Хоча шлюб часто розглядається як довічне зобов'язання, дослідження показують, що ініціаторами більшості розлучень є саме жінки. Причина цього криється в емоційній незадоволеності, зміні суспільних норм, фінансовій незалежності та зміні ставлення до гендерних ролей, пише Gilmore Health News.

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Одне з найбільш цитованих досліджень на цю тему належить соціологу зі Стенфорда Майклу Розенфельду. У дослідженні, представленому на щорічних зборах Американської соціологічної асоціації, він виявив, що ініціаторами 69% розлучень є жінки. Серед жінок із вищою освітою цей показник був ще вищим — 90%. Це свідчить про те, що в міру того, як змінюються очікування жінок від стосунків, вони дедалі менше готові миритися з нещасливими шлюбами.

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Одним з основних чинників є низька задоволеність шлюбом. Жінки часто повідомляють, що почуваються емоційно обділеними, перевантаженими домашніми обов'язками або позбавленими підтримки з боку чоловіка. Дослідження показують, що завдяки вищому емоційному інтелекту вони з більшою ймовірністю розпізнають і усувають незадоволеність на ранній стадії.

Фінансова незалежність також відіграє свою роль, оскільки сьогодні жінки менше залежать від шлюбу в плані стабільності. Дослідження Університету Північної Кароліни показало, що чоловіки, які заробляють значно більше за своїх дружин, мають нижчий відсоток розлучень, тоді як фінансово забезпечені жінки почуваються впевненішими в тому, що можуть піти.

Невірність — ще одна ключова причина. Дослідження показують, що жінки стають менш терпимими до зрад, особливо в міру зниження соціальних і фінансових бар'єрів для розлучення.

Розлучення також може бути "заразним". Дослідження 2013 року показало, що якщо близька подруга жінки розлучається, то ймовірність того, що вона зробить те саме, зростає на 75% протягом двох років. Сильні мережі соціальної підтримки роблять вихід зі шлюбу більш прийнятним.

Фінансові чинники також впливають на тенденції розлучень. Дехто стверджує, що врегулювання спорів стимулює жінок ініціювати розлучення, особливо в тих юрисдикціях, де вони мають право на більшу частину активів свого чоловіка.

Водночас більш заможні чоловіки, можливо, рідше подають на розлучення через фінансові ризики. Шведське дослідження лотерей показало, що чоловіки, які виграли в лотерею, рідше розлучаються, тоді як жінки частіше розлучаються зі своїми шлюбами в таких ситуаціях.

Зрештою, чоловіки можуть рідше подавати на розлучення не тому, що вони більш віддані своїй сім'ї, а тому, що вони бояться фінансових і соціальних наслідків. Довгостроковий успіх шлюбу залежить не від того, хто подає на розлучення, а від емоційного зв'язку, спільних цінностей і вміння вирішувати конфлікти розмовою. Оскільки гендерні ролі та очікування продовжують змінюватися, динаміка шлюбу і розлучення також змінюватиметься, вважають учені.

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