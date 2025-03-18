"Темний кисень", вироблений у надрах океану, посварив учених: що вони не можуть поділити

Вчені досі сперечаються про те, чи можуть грудкуваті металеві породи в найглибших куточках океану виробляти так званий "темний кисень" за повної відсутності сонячного світла.

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У липні минулого року дослідники переполошили науковий світ, заявивши, що грудкуваті металеві породи в найглибших і найтемніших куточках океану виробляють кисень за повної відсутності сонячного світла. Висновки дослідників поставили під сумнів давні припущення про походження життя на Землі й викликали інтенсивні наукові дебати, пише Science Alert.

Результати відкриття також мали важливе значення для гірничодобувних компаній, які прагнуть витягти дорогоцінні метали, що містяться в цих поліметалевих конкреціях. Дослідники заявили, що конкреції розміром з картоплю можуть виробляти достатньо електричного струму для розщеплення морської води на водень і кисень, процес, відомий як електроліз.

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Таке твердження ставить під сумнів давно усталену думку про те, що життя на планеті стало можливим, коли організми почали виробляти кисень за допомогою фотосинтезу, що вимагає сонячного світла, близько 2,7 мільярда років тому. У результаті Шотландська асоціація морських наук також заявила, що глибоководні відкриття ставлять під сумнів походження життя.

Екологи також заявляють, що наявність темного кисню показує, як мало відомо нам про життя на екстремальних глибинах, а також підтримали позицію про те, що глибоководний видобуток становить неприйнятні екологічні ризики. Зазначимо, що Грінпіс давно виступає за припинення глибоководного видобутку корисних копалин у Тихому океані, а нове відкриття підкреслює терміновість цього заклику.

Відкриття було зроблено в зоні Кларіон-Кліппертон, великому підводному регіоні Тихого океану між Мексикою і Гаваями, що представляє інтерес для гірничодобувних компаній. Поліметалеві конкреції були виявлені на глибині чотирьох кілометрів і містять марганець, нікель і кобальт — метали, які використовуються в акумуляторах електромобілів та інших низьковуглецевих технологіях.

Щільну зону марганцевих конкрецій виявлено на глибині близько 5500 метрів у виключній економічній зоні Японії, біля Мінаміторішіми Фото: JAMSTEC

Дослідження призвело до відкриття темного кисню і частково фінансувалося канадською компанією з глибоководного видобутку корисних копалин, яка хотіла оцінити екологічний вплив такої розвідки. Представники компанії різко розкритикували дослідження морського еколога Ендрю Світмена та його команди.

За словами менеджера з охорони довкілля Майкла Кларка, результати дослідження "логічно більше обумовлені слабкою науковою технікою і неякісною наукою, ніж явищем, яке ніколи раніше не спостерігалося".

У результаті висновки Світмена виявилися вибухонебезпечними, а багато вчених висловили сумніви, а часом і зовсім відкидали ці висновки. Наприклад, з липня було проведено п'ять наукових дослідницьких робіт, що спростовують висновки Світмена. Противники відкриття "темного кисню" стверджують, що вчені не надали чітких доказів своїх спостережень і гіпотез. Інші стверджують, що після публікації залишається багато запитань, а тому іншим вченим тепер необхідно провести аналогічні експерименти, щоб підтвердити або спростувати висновки вчених.

Раніше Фокус писав про те, що мікроби з глибин океану створюють кисень без сонячного світла.