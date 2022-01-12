Невідомий науці механізм. Мікроби з глибин океану створюють кисень без сонячного світла

Учені з'ясували, що поширені в океані мікроорганізми можуть виробляти кисень без сонячного світла. Але як вони це роблять, поки що залишається загадкою.

Дослідники з Університету Південної Данії під час лабораторного експерименту з'ясували, що мікроб під назвою Nitrosopumilus maritimus може створювати кисень, щоб вижити у темних глибинах океану. Для цього мікроорганізми використовують поки що невідомий науці біологічний процес, повідомляє ScienceAlert.

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Ученим відомо, що мікроби можуть жити у темних глибинах океану, де дуже мало кисню. Але як вони там виживають, залишається загадкою. За словами Беат Крафт з Університету Південної Данії мікроби Nitrosopumilus maritimus відіграють важливу роль у кругообігу азоту. Вони здатні знижувати концентрації азотовмісних речовин, які завдають шкоди іншим живим організмам. Ці мікроорганізми можуть переробляти оксичний аміак на менш токсичні нітрати та біологічно інертний азот.

"Але для цього їм потрібен кисень. Як вони живуть там, де його дуже мало? Це давня загадка і ми, на мою думку, знайшли відповідь", — говорить Крафт.

Хід експерименту

Учені перемістили мікробів із природного довкілля в лабораторію, щоб перевірити, як будуть поводитися мікроорганізми, коли не буде кисню і доступного сонячного світла. Під час експерименту вчені з'ясували, що мікроби самі виробляють кисень, щоб створити нітрити з газоподібним азотом як побічний продукт.

"Спочатку мікроби використовували весь доступний кисень у воді, а вже за кілька хвилин рівень кисню почав зростати", — каже Дон Кенфілд з Університету Південної Данії.

Учені з'ясували, що мікроби виробляють невелику кількість кисню, яка потрібна для їх функціонування. Але як вони це роблять, поки вчені не з'ясували. Адже цей процес відрізняється від відомих науці процесів виробництва кисню без участі сонячного світла.

Фото: wikipedia

Що вчені точно знають?

У чому точно впевнені вчені, то це в тому, що виробництво кисню мікробом N. maritimus пов'язане з виробництвом ним газоподібного азоту. Мікроби якимось чином перетворюють аміак (NH3) на нітрит (NO2-) в збідненому киснем середовищі. І для цього їм потрібно створювати власний кисень.

"Нам потрібно провести додаткові дослідження, адже це означає, що ми знайшли новий процес у кругообігу азоту в океанах", — говорить Крафт.

Нагадуємо, що під час нового дослідження вчені з'ясували, що мікроби у всьому світі почали поїдати пластик. З'ясувалося, що вони мають тисячі ферментів, які можуть "переварити" багато видів пластикових відходів.

Також учені знайшли на нашій планеті місце, де немає жодних мікроорганізмів. Досліджуючи льодовик Шеклтона в Антарктиді, учені з'ясували, що в п'ятій частині зразків узятих звідти взагалі немає мікробів.