Жодної живої душі: учені знайшли на Землі місце, де не існує ніяких мікроорганізмів

Використовуючи ряд тестів, дослідники проаналізували більше 200 зразків ґрунту з регіону льодовика Шеклтона. Так вони з'ясували, що в близько 20% зразків взагалі не перебувало мікробної ДНК.

Якщо ви хочете побачити одних із найвитриваліших організмів на планеті, вам знадобиться мікроскоп. Мікроби — бактерії, амеби, археї можуть жити практично де завгодно, від дна океану до вершини найвищої гори, пише IFLS.

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Зараз у людському тілі їх трильйони, і вони можуть вижити навіть у холодній порожнечі космосу. Так що ви можете собі уявити, яким сюрпризом було для Ноя Фіерера та його команди мікробіологів-екологів знайти місце, де взагалі немає мікробного життя.

"Життєздатність бактерій учені знаходили навіть у найнегостинніших місцях, тому в багатьох склалося враження, ніби мікроорганізми повинні існувати в будь-яких середовищах. Але це не так", — розповіли дослідники.

З огляду на те, наскільки всюдисущі мікроби по всій планеті, було непросто знайти місце, яке вони ще не колонізували. Насправді дослідникам довелося проробити весь шлях до льодовика Шеклтона в Антарктиді, де унікальне поєднання холодних, сухих і солоних умов створює одне з найменш гостинних середовищ на Землі.

У пошуках доказів мікроскопічного життя, використовуючи ряд тестів, дослідники проаналізували більше 200 зразків ґрунту з регіону. І хоча переважна більшість містила досить мікробів, щоб команда змогла виявити та класифікувати різні види, у близько 20% взагалі не було мікробної ДНК.

"Ми не стверджуємо, що знайшли "млявий" або "стерильний" ґрунт, і ми не визначили низький температурний поріг для життя. Однак наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею для мікробної активності та виживання, зумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища", — заявляють експерти.

Мікроби — одна з кращих ставок у пошуках позаземного життя, і багато астробіологів останнім часом дуже схвильовані перспективою того, що купа мікроскопічних істот виробляє метан на Марсі.

Але якщо навіть на Землі є місця, де не можна знайти мікробів, ученим буде явно нелегко знайти їх на Марсі.

"Поєднання умов, виявлених у поверхневих ґрунтах льодовика Шеклтон, аналогічні умовам, виявленим на поверхні Марса. З огляду на той факт, що марсіанські ґрунти набагато старіші, перебувають у схожих або навіть суворіших умовах і містять ще вищі концентрації тих же солей, наші результати показують, що пошук активного життя в поверхневих ґрунтах на Марсі навряд чи дасть позитивні результати", — пояснили фахівці.

З іншого боку, вченим не варто втрачати надію. Пошук життя на Марсі може бути малоймовірним, але знайти живих організмів на Землі зазвичай досить легко, ось чому деякі представники наукової спільноти вважають, що результати дослідження мають бути простим псевдонегативним результатом.