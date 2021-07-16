Інопланетна відрижка. На Марсі знайшли місце витоку метану, який можуть виробляти мікроби

Одне з джерел газу знаходиться зовсім недалеко від припаркованого марсохода Curiosity.

Група вчених змогла визначити місце розташування таємничого джерела метану на Марсі. Про це повідомляє Science Alert.

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З тих пір, як Curiosity в 2012 році приземлився в кратері Гейла на Марсі, марсохід шість разів фіксував метанові спалахи. Завдяки новому аналізу даних, дослідники вважають, що знайшли точне місце розташування витоку метану.

Щоб вирахувати невідоме джерело метану, дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту, змоделювали частки газоподібного матера і розділили їх на дискретну множину. Беручи до уваги швидкість і напрям вітру під час виявлення викидів, команда простежила за ними до конкретних точок на поверхні планети.

Так, учені змогли з'ясувати, де найімовірніше знаходяться викиди, при чому один із них розташовувався всього в декількох кілометрах від марсохода.

"Це ділянка на захід і північний захід від марсохода Curiosity, на дні північно-західного кратера. Чистої води збіг, що ми вибрали місце для посадки Curiosity, що знаходиться поруч із місцем активного викиду метану", — пишуть автори дослідження.

За словами дослідників, майже весь метан в атмосфері Землі має біологічне походження, його присутність на Марсі може бути ознакою життя на мертвій планеті.

Навіть якщо метан виробляється у процесі небіологічних процесів, це може вказувати на геологічну активність, тісно пов'язану з наявністю води — важливого інгредієнта для життя.

Піки метану, які привели команду до потенційного джерела, були зареєстровані на рівні приблизно 10 частин на мільярд.

Попередні спроби звірити викиди метану, зафіксовані Curiosity даними орбітального апарату Trace Gas Orbiter (TGO), не увінчалися успіхом. Такий результат може означати, що в марсіанській атмосфері є метан, але TGO його не вловлює, або на Марсі немає атмосферного метану. Марсохід може вловлювати газ, оскільки припаркований безпосередньо над місцем викидів.

Тривалість життя метану на Марсі становить всього 330 років, після чого він повністю руйнується під впливом сонячного світла. Так, джерело метану на Марсі може продовжувати виробляти його і до цього дня. Наступне завдання вчених — з'ясувати, що це за джерело.