Инопланетная отрыжка. На Марсе нашли место утечки метана, который могут производить микробы

Один из источников газа находится совсем недалеко от припаркованного марсохода Curiosity.

Группа ученых смогла определить месторасположение таинственного источника метана на Марсе. Об этом сообщает Science Alert.

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С тех пор, как Curiosity в 2012 году приземлился в кратере Гейла на Марсе, марсоход шесть раз фиксировал метановые вспышки. Благодаря новому анализу данных, исследователи считают, что нашли точное местоположение утечки метана.

Чтобы вычислить неизвестный источник метана, исследователи из Калифорнийского технологического института, смоделировали частицы газообразного матера и разделили их на дискретное множество. Принимая во внимание скорость и направление ветра во время обнаружения выбросов, команда проследила за ними до конкретных точек на поверхности планеты.

Так, ученые смогли выяснить, где вероятнее всего находятся выбросы, при чем один из них располагался всего в нескольких километров от марсохода.

"Это область к западу и юго-западу от марсохода Curiosity, на дне северо-западного кратера. Чистой воды совпадение, что мы выбрали место для посадки Curiosity, находящееся рядом с местом активного выброса метана", – пишут авторы исследования.

По словам исследователей, почти весь метан в атмосфере Земли имеет биологическое происхождение, его присутствие на Марсе может быть признаком жизни на мертвой планете.

Даже если метан производится в ходе небиологических процессов, это может указывать на геологическую активность, тесно связанную с наличием воды – важного ингредиента для жизни.

Пики метана, которые привели команду к потенциальному источнику, были зарегистрированы на уровне примерно 10 частей на миллиард.

Предыдущие попытки сверить выбросы метана, зафиксированные Curiosity данными орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO), не увенчались успехом. Такой результат может означать, что в марсианской атмосфере есть метан, но TGO его не улавливает, или на Марсе нет атмосферного метана. Марсоход может улавливать газ, так как припаркован непосредственно над местом выбросов.

Продолжительность жизни метана на Марсе составляет всего 330 лет, после чего он полностью разрушается под воздействием солнечного света. Таким образом, источник метана на Марсе может продолжать производить его и по сей день. Следующая задача ученых – выяснить, что это за источник.