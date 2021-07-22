Ни одной живой души: ученые нашли на Земле место, где не существует никаких микроорганизмов

Используя ряд тестов, исследователи проанализировали более 200 образцов почвы из региона ледника Шеклтона. Так они выяснили, что в около 20 % образцов вообще не находилось микробной ДНК.

Если вы хотите увидеть одни из самых выносливых организмов на планете, вам понадобится микроскоп. Микробы — бактерии, амебы, археи могут жить практически где угодно, от дна океана до вершины самой высокой горы, пишет IFLS.

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Сейчас в человеческом теле их триллионы, и они могут выжить даже в холодной пустоте космоса. Так что вы можете себе представить, каким сюрпризом было для Ноя Фиерера и его команды микробиологов-экологов найти место, где вообще нет микробной жизни.

"Жизнеспособных микробов ученые находили даже в самых негостеприимных местах, поэтому у многих сложилось впечатление, будто микроорганизмы должны существовать в любых средах. Но это не так", — рассказали исследователи.

Учитывая, насколько вездесущи микробы по всей планете, было непросто найти место, которое они еще не колонизировали. На самом деле исследователям пришлось проделать весь путь до ледника Шеклтона в Антарктиде, где уникальное сочетание холодных, сухих и соленых условий создает одну из наименее гостеприимных сред на Земле.

В поисках доказательств микроскопической жизни, используя ряд тестов, исследователи проанализировали более 200 образцов почвы из региона. И хотя подавляющее большинство содержало достаточно микробов, чтобы команда смогла обнаружить и классифицировать различные виды, в около 20 % вообще не находилось микробной ДНК.

"Мы не утверждаем, что нашли "безжизненные" или "стерильные" почвы, и мы не определили низкий температурный порог для жизни. Однако наша неспособность обнаружить микробы или микробную активность в определенных почвах предполагает, что эти поверхностные почвы представляют собой предел для микробной активности и выживания, обусловленный холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", — заявляют эксперты.

Микробы — одна из лучших ставок в поисках внеземной жизни, и многие астробиологи в последнее время очень взволнованы перспективой того, что куча микроскопических существ вырабатывают метан на Марсе.

Но если даже на Земле есть места, где нельзя найти микробов, ученым уж явно будет нелегко найти их на Марсе.

"Сочетание условий, выявленных в поверхностных почвах ледника Шеклтон аналогично условиям, обнаруженным на поверхности Марса. Учитывая тот факт, что марсианские почвы намного старше, испытывают похожие или даже более суровые условия и содержат еще более высокие концентрации тех же солей, наши результаты показывают, что поиск активной жизни в поверхностных почвах на Марсе вряд ли даст положительные результаты", — объяснили специалисты.

С другой стороны, ученым не стоит терять надежду. Поиск жизни на Марсе может быть маловероятен, но найти живых организмов на Земле обычно довольно легко, вот почему некоторые представители научного сообщества считают, что результаты исследования должны быть простым ложноотрицательным результатом.