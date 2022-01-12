Неизвестный науке механизм. Микробы из глубин океана создают кислород без солнечного света

Ученые выяснили, что распространенные в океане микроорганизмы могут производить кислород без участия солнечного света. Но как они это делают пока остается загадкой.

Исследователи из Университета Южной Дании во время лабораторного эксперимента обнаружили, что микроб под названием Nitrosopumilus maritimus может создавать кислород, чтобы выжить в темных глубинах океана. Для этого микроорганизмы используют пока неизвестный науке биологический процесс, сообщает ScienceAlert.

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Ученым известно, что микробы могут жить в темных глубинах океана, где очень мало кислорода. Но как они там выживают остается загадкой. По словам Беате Крафт из Университета Южной Дании микробы Nitrosopumilus maritimus играют важную роль в круговороте азота. Они способны снижать концентрации азотсодержащих веществ, которые наносят вред другим живым организмам. Эти микроорганизмы могут переводить токсичный аммиак в менее токсичные нитраты и в биологически инертный азот.

"Но для этого им нужен кислород. Как они живут там, где его очень мало? Это давняя загадка и мы, по-моему, нашли ответ", — говорит Крафт.

Ход эксперимента

Ученые переместили микробов из естественной среды обитания в лабораторию, чтобы проверить, как будут себя вести микроорганизмы, когда не будет кислорода и доступного солнечного света. Во время эксперимента ученые обнаружили, что микробы сами производят кислород, чтобы создать нитриты с газообразным азотом в качестве побочного продукта.

"Сначала микробы использовали весь доступный кислород в воде, а уже через несколько минут уровень кислорода начал расти", — говорит Дон Кэнфилд из Университета Южной Дании.

Ученые выяснили, что микробы производят небольшое количество кислорода, которое необходимо для их функционирования. Но как они это делают пока ученые не выяснили. Ведь этот процесс отличается от известных науке процессов производства кислорода без участия солнечного света.

Фото: wikipedia

Что ученые точно знают?

В чем точно уверены ученые, так это в том, что производство кислорода микробом N. maritimus связано с производством им газообразного азота. Микробы каким-то образом превращают аммиак (NH3) в нитрит (NO2-) в обедненной кислородом среде. И для этого им нужно создавать собственный кислород.

"Нам нужно провести дополнительные исследования, ведь это означает, что мы нашли новый процесс в круговороте азота в океанах", — говорит Крафт.

Напоминаем, что в ходе нового исследования ученые выяснили, что микробы во всем мире начали поедать пластик. Оказалось, что у них есть тысячи ферментов, которые могут "переварить" многие вида пластиковых отходов.

Также ученые нашли на нашей планете место, где не нет никаких микроорганизмов. Исследуя ледник Шеклтона в Антарктиде, ученые выяснили, что в пятой части взятых оттуда образцов вообще нет микробов.