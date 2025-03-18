"Темный кислород", производимый в недрах океана рассорил ученых: что они не могут поделить

Ученые до сих пор спорят о том, могут ли комковатые металлические породы в самых глубоких уголках океана, производить так называемый "темный кислород" при полном отсутствии солнечного света.

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В июле прошлого года исследователи переполошили научный мир, заявив, что комковатые металлические породы в самых глубоких и темных уголках океана вырабатывают кислород при полном отсутствии солнечного света. Выводы исследователей поставили под сомнение давние предположения о происхождении жизни на Земле и вызвали интенсивные научные дебаты, пишет Science Alert.

Результаты открытия также имели важное значение для горнодобывающих компаний, стремящихся извлечь драгоценные металлы, содержащиеся в этих полиметаллических конкрециях. Исследователи заявили, что конкреции размером с картофель могут вырабатывать достаточно электрического тока для расщепления морской воды на водород и кислород, процесс, известный как электролиз.

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Такое утверждение ставит под сомнение давно устоявшееся мнение о том, что жизнь на планете стала возможной, когда организмы начали вырабатывать кислород посредством фотосинтеза, требующего солнечного света, около 2,7 миллиарда лет назад. В результате Шотландская ассоциация морских наук также заявила, что глубоководные открытия ставят под сомнение происхождение жизни.

Экологи также заявляют, что наличие темного кислорода показывает, как мало известно нам о жизни на экстремальных глубинах, а также поддержали позицию о том, что глубоководная добыча представляет неприемлемые экологические риски. Отметим, что Гринпис давно выступает за прекращение глубоководной добычи полезных ископаемых в Тихом океане, а новое открытие подчеркивает срочность этого призыва.

Открытие было сделано в зоне Кларион-Клиппертон, обширном подводном регионе Тихого океана между Мексикой и Гавайями, представляющем растущий интерес для горнодобывающих компаний. Полиметаллические конкреции были обнаружены на глубине четырех километров и содержат марганец, никель и кобальт — металлы, используемые в аккумуляторах электромобилей и других низкоуглеродных технологиях.

Плотная зона марганцевых конкреций обнаружена на глубине около 5500 метров в исключительной экономической зоне Японии, около Минамиторишимы Фото: JAMSTEC

Исследование привело к открытию темного кислорода и частично финансировалось канадской компанией по глубоководной добыче полезных ископаемых, которая хотела оценить экологическое воздействие такой разведки. Представители компании резко раскритиковали исследование морского эколога Эндрю Свитмена и его команды.

По словам менеджера по охране окружающей среды Майкла Кларка, результаты исследования "логически более обусловлены слабой научной техникой и некачественной наукой, чем никогда ранее не наблюдавшимся явлением".

В результате выводы Свитмена оказались взрывоопасными, а многие ученые выразили сомнения, а порой и вовсе отвергали эти выводы. Например, с июля были проведены ять научных исследовательских работ, опровергающих выводы Свитмена. Противники открытия "темного кислорода" утверждают, что ученые не предоставили четких доказательств своих наблюдений и гипотез. Другие утверждают, что после публикации остается много вопросов, а потому другим ученым теперь необходимо провести аналогичные эксперименты, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы ученых.

Ранее Фокус писал о том, что микробы из глубин океана создают кислород без солнечного света.