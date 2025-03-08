У ЗСУ на передовій служать понад 5 500 жінок, — Міноборони (інфографіка)

У Збройних силах України нині служать понад 70 тисяч жінок. І це на 20% більше, ніж у 2022 році.

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Понад 5 500 українських військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій. Про це 8 березня інформують в Міністерстві оборони України.

Загалом, як розповів заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. За його словами, це на 20% більше, ніж у 2022 році.

Жінки у ЗСУ мають рівні права з чоловіками на зайняття посад, кар’єрне зростання та військові звання.

Водночас законодавство передбачає додаткові соціальні гарантії, серед яких: окремі службові приміщення для розміщення під час розгортання таборів, обмеження щодо фізичних навантажень, тобто жінкам дозволено підіймати до 10 кг двічі на годину або 7 кг постійно, можливість звільнення за бажанням у разі вагітності, 126 днів у зв'язку з вагітністю та пологами, додаткова відпустка для догляду за дитиною тощо.

Міноборони активно впроваджує політику гендерної рівності в армії, зокрема забезпечує можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми та розвиває міжнародне партнерство з Канадою, Великою Британією, Швецією, силами НАТО.

Заступник міністра оборони також додав, що одним із пріоритетів міністерства у цьому напрямку залишається медичне забезпечення військовослужбовиць і повний доступ до медичних послуг.

Нагадаємо, як повідомляли аналітики Military Media Center, рік тому з 45 тисяч жінок в армії на бойових позиціях перебували 13 тисяч.

Також Фокус писав, що наприкінці липня 2024 року сім жінок, які відбували покарання за ґратами, мобілізувалися до Сил оборони.