Понад 45 тисяч бійчинь: жінки "рятують" проведення мобілізації в Україні

Українські жінки добровільно вступають до лав ЗСУ, аби захищати державу від російських загарбників. З 45 тисяч жінок в армії, 13 тисяч — перебувають на бойових позиціях, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Related video

Збройні сили України використовують ширшу мобілізаційну базу через заохочення жінок до військової служби. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 8 березня.

"Зусилля України щодо заохочення жінок до служби в Збройних силах продовжуються, що дозволяє Україні використовувати ширшу мобілізаційну базу для її військових зусиль", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Military Media Center, станом на січень 2024 року в українські армії служать понад 45 500 жінок, зокрема 13 тисяч з них перебувають на бойових позиціях. Аналітики зауважили, що раніше українські чиновники заявляли, що станом на листопад 2023 року, в зонах бойових дій активно брали участь понад п'ять тисяч жінок.

Проте Україна не призивала жінок на строкову військову службу, попри це, вони добровільно вступали до лав ЗСУ, зокрема й отримували бойові посади. В Інституті вивчення війни вважають, що українське суспільство охоплене бажанням захищати Україну так сильно, що велика кількість жінок йдуть на поле бою за власним бажанням.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні можна забронювати чоловіків, які отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі. З його слів, на забезпечення одного військового, що перебуває на фронті, повинні працювати щонайменше восьмеро громадян.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що посилення призову — це необхідність. Він вважає, що держава повинна працювати з суспільною думкою щодо загальної мобілізації, оскільки на фронті потрібні вмотивовані бійці.