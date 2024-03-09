Более 45 тысяч бойцов: женщины "спасают" проведение мобилизации в Украине

Украинские женщины добровольно вступают в ряды ВСУ, чтобы защищать государство от российских захватчиков. Из 45 тысяч женщин в армии, 13 тысяч — находятся на боевых позициях, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Украины используют более широкую мобилизационную базу из-за поощрения женщин к военной службе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 8 марта.

"Усилия Украины по поощрению женщин к службе в Вооруженных силах продолжаются, что позволяет Украине использовать более широкую мобилизационную базу для ее военных усилий", — говорится в сообщении.

По информации Military Media Center, по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служат более 45 500 женщин, в том числе 13 тысяч из них находятся на боевых позициях. Аналитики отметили, что ранее украинские чиновники заявляли, что по состоянию на ноябрь 2023 года, в зонах боевых действий активно участвовали более пяти тысяч женщин.

Однако Украина не призывала женщин на срочную военную службу, несмотря на это, они добровольно вступали в ряды ВСУ, в том числе и получали боевые должности. В Институте изучения войны считают, что украинское общество охвачено желанием защищать Украину так сильно, что большое количество женщин идут на поле боя по собственному желанию.

Напомним, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине можно забронировать мужчин, которые получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней в отрасли. По его словам, на обеспечение одного военного, находящегося на фронте, должны работать минимум восемь граждан.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что усиление призыва — это необходимость. Он считает, что государство должно работать с общественным мнением относительно всеобщей мобилизации, поскольку на фронте нужны мотивированные бойцы.