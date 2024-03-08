"Варианта, кроме защиты, нет": в ОП объяснили, почему нужна мобилизация в Украине

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что население ни одной страны, которая находится в состоянии войны, не будет относиться к мобилизации с симпатией.

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В обществе сейчас бушуют обсуждения по мобилизации в Украине, но усиление призыва это необходимость, поскольку на фронте нужны мотивированные бойцы. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на подобные дискуссии в интервью The Telegraph.

Он рассказал, что население ни одной страны, которая находится в состоянии войны, не будет относиться к мобилизации с симпатией. По его словам, государство должно работать с общественным мнением относительно всеобщей мобилизации.

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Советник главы Офиса президента отметил, что сейчас гражданам нужно объяснять, что варианта, кроме защиты страны, нет. По его словам, мобилизация 2024 года будет продолжаться и в дальнейшем. Государство будет искать финансовые стимулы, материальные стимулы и морально работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты, не существует.

"Единственная армия, которая сегодня готова противостоять России, — это украинская армия", — отметил он.

Мобилизация в Украине и наказание уклонистов

В Верховной Раде предлагают действенный механизм наказания для уклонистов. Эффективным инструментом наказания за уклонение от мобилизации, как считает заместитель председателя оборонного комитета парламента Егор Чернев, будет повышение штрафов.

Арест банковских счетов как форма санкции для уклонистов от мобилизации является менее эффективной мерой, чем повышение санкционных механизмов. По его мнению, блокирование счетов не поспособствует тому, что мужчины пойдут в военкоматы, а лишь негативно повлияет на экономику. Поэтому предлагает повысить штрафы за уклонение от мобилизации.

Депутат пояснил, что даже сейчас, когда закон о мобилизации Верховная Рада не приняла, люди массово снимают деньги со своих счетов в банках.

Напомним, в ТЦК рассказали, почему случаются конфликты военных с гражданскими. По словам спикера Полтавского областного территориального центра комплектования Романа Истомина, многие инциденты с публичными ссорами, которые появляются в сети, имеют манипулятивный характер.