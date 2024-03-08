Аграрии могут работать, несмотря на комендантский час. В ОВА подписывают распоряжение о разрешении на круглосуточную работу. Однако в ожидании новых условий мобилизации агросектор напрягся, ведь кроме работы на полях 24/7, руководители должны преодолевать и кризис дефицита человеческих ресурсов в таком же режиме.

Related video

Посевная кампания стартовала на Тернопольщине, Днепропетровщине, Львовщине, Одесщине раньше прошлого года. В частности, в Днепропетровской области, как сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, первыми к работе приступили в южном Криворожском районе и на одном из хозяйств Павлоградщины. Постепенно к ним присоединятся и другие. Фокус пообщался с экспертами отрасли, которые рассказали, с какими силами начали весеннюю посевную в материале "Сеять зерно некому. Повлияет ли катастрофический дефицит людей в агроотрасли на будущий урожай".

"Сеять начнут с ячменя и бобовых. В целом различными культурами планируют засеять более 1 млн га. Завершить — до конца мая", — написал Лысак.

Дефицит квалифицированных кадров в отрасли ощущается не впервые, и не только с началом посевной

В то же время председатель Всеукраинской Аграрной Рады, президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун, который недавно побывал на Днепропетровщине, отметил, что дефицит квалифицированных кадров в отрасли ощущается не впервые, и не только с началом посевной. Уже третий год подряд, с начала полномасштабной войны, аграрии работают на полях. Однако сейчас достаточно напряженно ждут решения по мобилизации и возможности бронирования сотрудников.

"Благодаря ранней весне и благоприятным погодным условиям люди уже вышли в поля и начали сеять уже с конца февраля, ведь выхода у нас нет. Недавно я побывал на Днепропетровщине — встречался там с аграриями, которые работают 5-8 км от линии фронта в полях. Говорят, "да, страшно. Летит, "бахкает", но жить за что-то надо, арендную плату платить надо"... Ну и с моральной стороны — видят ВСУ, что они защищают...", — делится Андрей Дикун.

Уже третий год подряд, с начала полномасштабной войны, аграрии работают на полях

Уменьшение количества работников на предприятиях: о чем свидетельствует статистика

По оценкам Государственного управления труда, фактор "нехватки рабочей силы" в агроотрасли начал расти в 2023 году и побил рекорд за последнее десятилетие. Отток кадров произошел как в ВСУ, за границу, так и в более спокойные области.

По итогу опроса фермеров Госстатом, фактор "нехватки рабочей силы" начал расти в 2023 году и побил рекорд за последние 10-ть Фото: Держстат

"Несоответствие между образованием и потребностями частного сектора стало острой проблемой. Приоритетные отрасли, такие как ИТ, агропромышленность, энергетика, транспорт, военно-промышленный комплекс требуют значительного количества специалистов", — говорится в исследовании Гоструда.

В агросекторе ситуацию можно назвать критической — кадров не хватает, о чем свидетельствует график ожидаемых изменений количества работников на сельскохозяйственных предприятиях.

Уменьшение количества работников на сельскохозяйственных предприятиях Фото: Держстат

Опрошенные Фокусом эксперты отрасли отмечают, что земля и посевная не ждут, нужно работать, однако ситуация неопределенности очень напрягает.

"Вот сейчас как раз бронь заканчивается, поэтому мы сейчас немножко напряжены, потому что понимаем: у большинства предприятий аграрного сектора бронь заканчивается, где-то нам идут на встречу — дают забронировать, а так многие руководители предприятий уже сами садятся за трактор, потому что выхода нет. У меня есть примеры, когда берут выпускников школ, которые закончили заведение, имеют право сдавать на права, садиться за руль — учат. Кто-то учит женщин, девушек. Мы же не можем остановиться, ведь продолжается посевная. Это уже третий год войны и наша третья посевная, поэтому мы понимаем, что к этому надо готовиться. Сейчас ждем решения по мобилизации, чтобы иметь понимание, кого же нам удастся забронировать, потому что ты сегодня рассчитываешь на человека и два года ты мог его бронировать, а завтра не будет брони — его заберут, и это будет очень большая проблема. Поэтому нам бы хотелось, чтобы немножко ускорились эти процессы", — рассказывает Андрей Дикун.

Дефицит квалифицированных кадров в агропромышленности, который был и до войны, сейчас ощущается особенно остро

С ним соглашается генеральный директор УКАБ Олег Хоменко. По его словам, дефицит квалифицированных кадров в агропромышленности, который был и до войны, сейчас ощущается особенно остро.

Важно

Меньше хлеба. Что посеют аграрии весной и грозит ли Украине продуктовый кризис

"Была потребность всегда в машинистах, водителях, специалистах линейного состава. Это такие категории, которые были критичны всегда. С началом полномасштабного вторжения и мобилизацией людей, оттоком людей за границу, переселением дефицит обострился еще больше. Есть вопрос, что компании с/х производителей пользуются возможностью бронирования, что дает возможность бронировать до 50% военнообязанных, но на самом деле этого, к сожалению, очень мало бронируют, и производителям приходится искать другие пути привлечения людей, привлекать молодежь, проводить переподготовку специалистов, ротацию по технике. Людям приходится работать в режиме нон-стоп и на самом деле, если мы говорим о посевной, это как раз острый дефицит кадров, когда посевная происходит в круглосуточном режиме, поэтому приходится искать варианты и привлекать специалистов со стороны, или просто приостанавливаться", — отмечает он.

Напомним, в Украине во время мобилизации определенные предприятия могут бронировать своих работников от призыва. Однако это касается не всех военнообязанных граждан. Фокус писал ранее, что есть две категории мужчин, которых запрещено бронировать от призыва.