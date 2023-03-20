Меньше хлеба. Что посеют аграрии весной и грозит ли Украине продуктовый кризис

Символом весны 2022 года стал украинский трактор, буксирующий трофейный российский танк. Олицетворением весны 2023 года могут стать саперы, которые разминируют поля на освобожденной украинской земле. Фокус выяснил, как пройдет посевная кампания, в том числе, на освобожденных территориях.

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Полномасштабная война, начатая Россией, губительно действует на все отрасли украинской экономики. Но укоренившийся в землю агросектор особенно уязвим из-за риска физической потери посевных площадей в процессе оккупации, боевых действий и минирования.

Как сообщил Петр Мельник, президент Украинского Клуба аграрного бизнеса (УКАБ), исполнительный директор и совладелец компании Agricom Group, по сравнению с довоенным 2021 годом сокращение посевных площадей достигает 26%. При этом, относительно 2022 года значительного уменьшения не ожидается и показатель остается примерно на том же уровне – около 20,5 млн га под основными сельскохозяйственными культурами.

Маленькая площадь. Почему аграрии обрабатывают меньше земель, чем прежде

По словам Петра Мельника, сокращение посевных площадей в Украине происходит из-за следующих факторов:

временная оккупация части территории Украины;

ведение активных боевых действий;

загрязнение территорий взрывоопасными предметами;

нахождение земель рядом с границей России и Беларуси.

Но сокращение площадей – не единственный негативный фактор, который будет влиять на будущий урожай украинских аграриев.

"Из-за низкой цены на основные сельскохозяйственные культуры на внутреннем рынке в этом году аграрии имеют значительные финансовые сложности. Однако все равно будут проводить посевную на всех своих территориях, скорее всего, без соблюдения необходимых технологических процедур, что отразится на уровне урожайности", — предупреждает Петр Мельник.

Действительно, на старте посевной на рынке сохраняется большая неопределенность, а риски остаются высокими.

"Внутренние цены на сельхозпродукцию во время войны вели себя аномально и потеряли связь с мировыми ориентирами. И сейчас сельхозпроизводители выжидают, пытаются получить любые сигналы и понять, что дальше будет происходить с ценами на финальную продукцию и факторы производства и как в течение полугода будет развиваться ситуация с безопасностью и экспортом зерна", — рассказывает о настроениях в отрасли Роман Нейтер, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

Вопреки неопределенности и высоким рискам в Украине уже стартовала посевная кампания

Что посеют? Какие культуры будут главными для весенней посевной

Если в 2022 года война началась на этапе активной подготовки к посевной, аграриям на тот момент было уже трудно откорректировать свои планы. Но сейчас, готовясь к новой кампании, производители пытаются учесть риски войны и перспективы сбыта урожая.

Роман Нейтер с точки зрения перспективы экспорта с учетом физических ограничений пропускной способности инфраструктуры и высокой стоимости логистики считает, что более привлекательным для агропроизводителей сейчас выглядит подсолнечник, который можно переработать в масло или шрот.

В такой ситуации, по оценкам Петра Мельника, в 2023 году будет наблюдаться уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами на 2,4 млн. до 8,7 млн. га, и увеличение под масличными, соответственно, на 2,4 млн. до 9,7 млн. га.

Подсолнечник, который можно переработать в масло и шрот, в 2023 году особенно популярен среди аграриев

Александр Нечипоренко, заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики, исполнительный директор Северного межрегионального научного центра НААН, также прогнозирует, что удельный вес зерновых и зернобобовых уменьшится против довоенного периода более чем на 7% и составит около 50% всех посевных площадей, а доля пшеницы снизится до 20-21%, тогда как до войны этот показатель в среднем достигал 25,8%.

"Сокращение площадей под кукурузу ожидается на 1,5-2%. Вырастет в структуре посевов и доля подсолнечника с 23% до 26,5%, который наряду с соей и рапсом приносит аграриям наиболее существенные доходы", — продолжает Нечипоренко.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, подобные изменения структуры посевов не несут угрозы продовольственной безопасности Украины, ведь прогнозируемое в 2023 году валовое производство сельскохозяйственных культур значительно превысит внутреннюю потребность в них.

Главным стимулом для пересмотра структуры посевов для аграриев стали спровоцированные войной проблемы со сбытом продукции.

"Из-за нападения России мы получили очень высокую стоимость логистики и ограничение экспортной пропускной способности. Поэтому сейчас выгоднее выращивать масличные культуры, которые имеют в два раза более высокую цену по сравнению с зерновыми, что позволяет хоть немного компенсировать логистические расходы", — объясняет мотивы производителей Петр Мельник.

Кукуруза сейчас выглядит менее привлекательной, ведь часть прошлогоднего урожая которой попросту осталась на полях — ее не стали собирать, так как для ее хранения нужны специальные условия.

Какие культуры будут главными для весенней посевной. Подсолнечник Фото: pixabay.com Какие культуры будут главными для весенней посевной. Кукуруза Какие культуры будут главными для весенней посевной. Соя Какие культуры будут главными для весенней посевной. Ячмень Фото: pixabay.com Какие культуры будут главными для весенней посевной. Пшеница Фото: Мария Бабенко Какие культуры будут главными для весенней посевной. Рапс Фото: pixabay.com

"Больше всего насеем подсолнечника, – продолжает Александр Буюкли, исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК). – Обычно, до войны, самые большие площади отводились под "царевну полей" – кукурузу. Но с одного гектара кукурузы собирают 7-9 тонн, а того же подсолнечника — 2,5-3,5 тонн. Соответственно, места для хранения нужно меньше, а цена выше. Поэтому в период войны масличные — более привлекательны".

Александр Вержиховский, операционный директор компании ИМК, подтверждает, что сейчас более выгодны те культуры, которые с единицы площади дают меньший валовой урожай. Поэтому из трех культур, традиционно выращиваемых компанией ИМК, решили отдать предпочтение озимой пшенице и подсолнечнику за счет уменьшения объема посевов кукурузы.

У группы "Агротрейд" в фокусе также более рентабельные культуры. "Если в 2022 году кукурузой мы засеяли 15,5 тыс. га, то на этот год запланировали всего 6,7 тыс., — делится планами директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник. — При этом, мы вдвое увеличили посевы озимого рапса. Также у нас стратегически было предусмотрено накопление семян яровой пшеницы, и поскольку ситуация с ценой пшеницы выравнивается, в этом году мы планируем засеять этой культурой 12 тыс. га".

Компания "Континентал" в 2023 году планирует собрать с 79,6 тыс. га урожай озимых — рапса, пшеницы и ячменя, а яровыми культурами собираются засеять 104,6 тыс. га.

"Компания уже приступила к посеву, начав с ярового рапса. Следующими будем сеять подсолнечник, кукурузу, сою, сахарную свеклу и гречку, — рассказывает Фокусу Виталий Ставничук, операционный директор Компании "Континентал". По словам собеседника Фокуса, в этом сезоне новой культурой для компании стал яровой рапс, площади под который отвели за счет корректировки объемов кукурузы. Ведь вал уборки рапса намного меньше, а эта культура — высокорентабельная.

Александр Буюкли добавляет, что во время войны аграрии также предпочитают сою, поскольку она пользуется высоким спросом, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, и имеет хорошее соотношение низкой себестоимости и достаточно высокой цены в текущем сезоне. При этом, ячмень стал одним из аутсайдеров по рентабельности и в структуре посевных площадей занимает одно из заключительных мест.

Структура посевов будет иметь и региональные отличия. "В разрезе областей традиционно значительная доля посевов озимых концентрируется в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасских областях, где снижение площадей под пшеницей и ячменем минимально. Однако высокая стоимость логистики делает непривлекательной озимые зерновые для северных и западных областей", — рассказал Фокусу Буюкли.

Горох, гречиха, конопля. Какие нишевые культуры будут популярны у агропроизводителей

Те предприятия, что не боятся экспериментировать, могут сделать ставку на нишевые культуры. По словам Александра Буюкли, для украинских фермеров это, в первую очередь, горох, объем земли под который стабильно достигает 120-130 тыс. га, и под новый урожай планируют засеять 132,9 тыс. га (на 10,4 тыс. га больше, чем в 2022 году). Также значительные площади отводят под овес и гречку — 155,4 тыс. га (+3,9 тыс. га) и 116,2 тыс. га (+1,6 тыс. га) соответственно.

Действительно, гречка, посевы которой до войны год от года сокращались, сейчас становится для агропроизводителей более привлекательной.

"В прошлые сезоны значительную часть гречки Украина импортировала, и основную долю импорта составляла гречка российского происхождения. Но сейчас украинские аграрии нарастили посевные площади и выращивают гречку вблизи перерабатывающих заводов в Житомирской, Волынской, Ровенской, Кировоградской и других областях, а посевных площадей в размере 100 тыс. га хватает, чтобы полностью покрыть украинские потребности этой продукции", — комментирует Буюкли.

Гречки в Украине в 2023 году должны вырастить достаточно для внутреннего потребления Фото: Getty Images

Обратить внимание на гречку, в частности, побудило усложнение экспорта другой агропродукции. Ведь выращивание гречихи обещает аграриям гарантированный сбыт на внутреннем рынке.

"После резкого сокращения импорта гречки в Украину, де факто — его остановки, внутренний рынок отреагировал значительным повышением цен. Тогда интерес к этой культуре возрос, особенно среди тех производителей, кто уже имел опыт и владел технологиями ее выращивания, — рассказывает Роман Нейтер. — Сейчас гречка может быть более интересна, чем стандартные решения. И для малых хозяйств с земельным банком 100-200 га может быть целесообразным отвести под нее до 10% земель". Собеседник Фокуса ожидает, что посевные площади под гречку вырастут и в 2023 году мы вряд ли увидим такой скачок цен эту крупу, как в прошлом году. Более того, вполне возможно, что в рознице цена гречки снизится.

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Александр Буюкли добавляет, что для юга Украины также достаточно привлекательной нишевой культурой выступает сорго, которому свойственна низкая себестоимость и засухоустойчивость и в новом сезоне. Вероятно, сорго в 2023 году засеют 30-40 тыс. га.

Овес Фото: pixabay.com Горох Фото: pixabay.com Гречиха Фото: pixabay.com Сорго Фото: pixabay.com

Лишь некоторые опрошенные Фокусом агропроизводители имеют опыт выращивания нишевых культур. Ведь многие компании фокусируются только на основных, популярных в стране, зерновых и масличных.

"Из нишевых культур в этом году мы [в группе "Агротрейд"] будем засевать горчицу на около 2,5 тыс. га, — рассказывает Александр Овсяник. — Также планируем посеять 200 га конопли. Это проект прошлого года, но он не был реализован, поскольку мы не захотели в условиях войны начинать работать с рискованной культурой".

В компании "Континентал" в 2023 году оставили в посевной структуре важные для продовольственной безопасности Украины сахарную свеклу и гречку. Их оперативно ввели в севооборот в прошлом году. Неизменными в этом сезоне остаются и объемы выращивания картофеля, под который отвели более 2 тыс. га.

"В прошлом году гречку мы выращивали впервые, а в этом году площади под этой культурой существенно увеличили — с 1,2 тыс. га до 3,9 тыс. га. Ведь культура оправдала надежды на продуктивность и урожайность: ее валовой сбор достиг 2 тыс. тонн, а урожайность — 1,8 тонн с га", — рассказывает Виталий Ставничук.

Возвращение полей. Как пройдет посевная на освобожденных ВСУ территориях

Вооруженные силы Украины освободили уже около 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года. Жизнь на этих землях оживает: возобновляется связь, работа платежной системы, бизнеса. Казалось бы, на поля должна выйти сельскохозяйственная техника и провести весеннюю посевную.

Но Александр Нечипоренко предупреждает, что агропроизводители не смогут провести полноценную посевную на деоккупированных территориях еще не один год.

Собеседник Фокуса ссылается на предварительные оценки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, согласно которым на октябрь 2022 года около 1,7 млн га земель, преимущественно сельскохозяйственных угодий, загрязнены взрывоопасными предметами и минами. На разминирование этой территории, по предварительным данным, понадобится не менее 10 лет. Но чисто механического устранения опасных предметов для восстановления земель недостаточно.

На разминирование украинской земли, по предварительным данным, понадобится не менее 10 лет Фото: АрміяInform

"В местах падения боеприпасов наиболее высокий уровень загрязнения почвы отмечается по содержанию тяжелых металлов, прежде всего кадмия и свинца. Следовательно, значительная часть деоккупированных угодий получила огромную экологическую рану и еще долгие годы не сможет полноценно давать урожай", — констатирует Нечипоренко.

Как выяснил Фокус, ситуация с весенней посевной на освобожденных от врага землях у разных агропроизводителей очень индивидуальна. По словам Александра Буюкли, чаще всего на таких территориях аграриям препятствуют следующие проблемы:

минирование полей и лесополос;

недостаточное количество посевного материала;

дефицит минеральных удобрений;

недостаточность топлива;

проблемы с техникой и запчастями;

обстрелы;

отсутствие должного доступа к кредитным ресурсам.

Однако в опрошенных Фокусом компаниях рассказывают и о положительном опыте.

"В 2022 году нам не удалось осуществить посев на почти 32 тыс. га земель, в первую очередь, из соображений безопасности, — вспоминает Александр Вержиховский. — Ведь эти земли в течение февраля-марта 2022 года были оккупированы или на них проходили интенсивные боевые действия, соответственно, перед возвращением их в обработку после деоккупации перед нами стояла задача их обследования на предмет отсутствия мин и других взрывоопасных предметов, а при необходимости – и разминирования". Поскольку эти работы уже выполнены, в текущем сезоне ИМК планирует засеять все 100% площадей.

Но такая ситуация, скорее, присуща территориям, с которых врага изгнали еще весной 2022 года. В группе "Агротрейд", по словам Александра Овсяника, освобожденную в прошлом году часть земель на Черниговщине и Сумщине удалось за несколько недель очистить от остатков снарядов и успешно провести посевную и собрать урожай.

Но в Харьковской области, которую деоккупировали осенью, ситуация до сих пор остается сложной.

"Линия фронта сместилась, но работать там опасно из-за постоянных обстрелов. Большинство полей заминировано. Должна произойти их расчистка от снарядов, что довольно длительный и сложный процесс. Часть земель — до 5% земельного банка — мы даже не рассматриваем для работы, так как они слишком опасны", — рассказал Овсяник.

Поскольку разминирование идет очень медленно, в Херсонской области, согласно сообщениям местных СМИ, агропроизводители пытаются создавать свои подразделения для разминирования, чтобы самостоятельно проверять поля и ускорить процессы. Однако некоторые пренебрегают безопасностью и выходят на непроверенные поля на свой страх и риск.

На деокупированной территории сельхозтехника нередко подрывается на минах Фото: Соцсети

Продать зерно. Надеются ли аграрии на экспорт нового урожая

Не может быть и сомнений, что выращенного украинскими аграриями урожая в 2023 году хватит, чтобы накормить страну. Излишки производители будут пытаться экспортировать, как это и происходило в 2022 году, несмотря на существенные связанные с войной препятствия.

Напомним, морской экспорт с начала полномасштабной войны был заблокирован россиянами, пока в Стамбуле 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш не подписали Инициативу о безопасной транспортировке продовольствия из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". После этого первое после 24 февраля судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа.

Элеватор в порту "Одесса" Фото: Мария Бабенко

"Если все имеющиеся каналы экспорта будут работать должным образом, а это речные порты Дуная, западные границы нашей страны, морские порты (так называемый "зерновой коридор"), то предназначенную для экспорта часть урожая вывезти удастся", — уверяет Петр Мельник. — Но если хоть один из каналов будет заблокирован, реализация продукции окажется под большим вопросом".

Как подчеркивает Александр Буюкли, большинство производителей ожидает, что морские порты будут функционировать и основная часть зерна около 3-3,5 млн. тонн в месяц пойдет на экспорт именно по "зерновому коридору".

Срок действия "зернового соглашения" истекал 18 марта 2022 года, и необходимость его продления Россия использовала как инструмент давления и шантажа. В частности, недавно в МИД РФ отметили, что продление соглашения о зерне возможно только в случае учета интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений по беспрепятственному доступу на мировые рынки. То есть, неопределенность сохранялась до последнего момента.

Однако 18 марта министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней.

"Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на 4 месяца, — заявил Кубраков. — Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию".

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