Наравне с мужчинами: парамедик ВСУ объяснила, почему женщин надо мобилизовать в армию

Военнослужащая ВСУ с позывным "Куба Либре" считает, что мотивированная женщина в армии — это лучше, чем немотивированный мужчина. А женщины не всегда слабее мужчин.

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Женщинам сейчас довольно сложно добровольно попасть в армию. Желание женщины мобилизоваться становится проблемой на уровне военкомата. Об этом в интервью hromadske заявила военнослужащая и парамедик ВСУ под псевдонимом "Куба Либре".

"Думаю, что со временем у нас таки будет мобилизация женщин наравне с мужчинами. Мы до этого просто еще не дошли. Нужно думать о том, чтобы готовить почву под это все, потому что нельзя сейчас просто взять и провести мобилизацию женщин. Надо менять всю систему", — заявила Куба Либре.

По ее словам, если женщина будет профессионально выполнять свою функцию в армии, то она будет приносить больше пользы. Однако общество пока не готово к этому.

"Мотивированная женщина — это лучше, чем немотивированный мужчина. Если мы говорим о здоровье, то женщины не всегда слабее мужчин. И не всегда те, кого сейчас принудительно мобилизуют, физически сильнее меня. Берут мужчин, у которых уже и возраст не тот, и проблемы со здоровьем, и мотивации нет", — резюмировала защитница.

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о мобилизации. Женщины, согласно предложенному тексту документа, не будут подлежать мобилизации.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что для нужд армии достаточно мужчин, которым могут снизить возраст мобилизации до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в конце года заявил, что не поддерживает предложение мобилизовать в ряды ВСУ женщин.