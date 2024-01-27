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Военный Фокус Российско-украинская война Ужесточение мобилизации в Украине

Мобилизация женщин: в Верховной Раде объяснили, есть ли такой пункт в законопроекте

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Фото: Минобороны Украины | В Верховной Раде ответили нардепу Инне Совсун по мобилизации женщин

По мнению народного депутата от "Слуги народа" Евгения Чернева, для нужд армии достаточно мужчин, которым могут снизить возраст мобилизации до 25 лет.

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В законопроекте №10378 о внесении изменений в систему мобилизации четко указано, кто именно является ресурсом для мобилизации и кому могут вручить повестку. Женщины, согласно существующему тексту документа, военнообязанными не являются. Нардепы не внесли предложений, о которых упоминала народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун. О некоторых аспектах законопроекта заместитель главы комитета по нацбезопасности, народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Чернев пояснил, что в законопроекте №10378, который вскоре будут рассматривать нардепы, указано, что под мобилизацию могут попасть только мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. То есть в тексте нет понятия "граждане Украины", который объединяет и мужчин, и женщин. Подобную формулировку поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, а также народные избранники, заявил политик.

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"И так оно и будет оставаться. И позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев в том, что не нужно сегодня добавлять женщин к мобилизационному ресурсу".

По мнению парламентария, возможно снижение возраста мобилизации мужчин до 25 лет. Тогда у Украины будет достаточное количество мужчин, и призывать в армию женщин просто нет необходимости.

"Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба, и выполнить все задачи", — сказал Чернев.

Объяснение Егора Чернева по мобилизации женщин — ориентировочно в 7:55:06 от начала трансляции

Мобилизация в Украине — вопрос повесток для женщин

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года заявил, что не поддерживает предложение мобилизовать в ряды ВСУ женщин.

Между тем в Минобороны только 27 декабря 2023 года сертифицировали первый женский бронежилет, созданный с учетом особенностей женской фигуры. Бронежилет утвердили на втором году войны, хотя в армии находится около 60 тыс. женщин, из них 40 тыс. — на боевых должностях.

Военная Елена Рыж в интервью, опубликованном "Суспільним" 24 января, также вспомнила о мобилизации. Она объяснила, что мужчинам нужно справиться со своими страхами, а для женщин, для начала, упростить путь в армию. Например, чтобы стать военной, женщина должна иметь отношение от части — ее не мобилизуют после добровольного появления в ТЦК.

Напоминаем, народный депутат Инна Совсун 27 января обосновала мнение о мобилизации обоих полов. Политик ссылалась на статью Конституции Украины, в которой указано, что защита Родины — обязанность всех граждан, а значит — это касается и женщин, и мужчин.