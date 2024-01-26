"Они боятся": военная объяснила, в чем проблема мобилизации в Украине (видео)

По мнению военной Елены Рыж из 47 бригады, украинцы не умеют работать со своими страхами. Гражданам нужно осознать свои эмоции и побороть их.

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Из-за длительной войны поведением украинцев руководит страх. Именно поэтому они избегают мобилизации в ряды ВСУ, при этом обвиняя командование ВСУ в ошибочных приказах, а политиков — в том, что они не идут воевать. О своем отношении к проблемам мобилизации старший солдат 47 отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Елена Рыж (Иваненко) рассказала в интервью для портала "Суспільне".

Елена Рыж, стрелок-санитарка штурмовой роты 47 бригады, попала на войну в декабре 2022 года, рассказала военная журналистам. По ее мнению, сейчас в обществе планирует не усталость, о которой она вспоминала летом 2023 года, а страх. Перечислила страхи, которые могут испытывать украинцы: женщины переживают за мужчин, мужчины и женщины боятся погибнуть. Однако над такими эмоциями нужно работать, а этого люди не умеют.

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"Этих страхов много и люди не умеют с ними работать. Они отдаются потоку, как горная река, и начинают плыть. Теряют силы остановиться и сказать: "А чего я на самом деле боюсь?" — продолжает Рыж.

Военная предложила каждому заглянуть внутрь себя, честно признать, что он боится, и после этого не перекладывать ответственность на других по вопросам мобилизации и участия в войне.

Мобилизация в Украине — почему люди боятся

Рыж объяснила, что не следует думать: мобилизация — это как будто человека сразу бросают в бой. На самом деле можно занимать другие должности — о такой возможности много рассказывают, нужно только к этому прислушиваться.

"Идти на службу — это необязательно быть пехотинцем и штурмовиком. Уже так много военных об этом говорят, что и глухие это могли бы уже услышать".

В разговоре с журналистами военная прокомментировала несколько аргументов, которые останавливают человека на пути в армию:

когда говорят, что виноваты в проблемах "президент, государство, депутаты, их дети, полиция" — нужно признать, что это отговорка и найти в себе смелость;

когда появился страх после первого же боя — можно перейти на другую должность в армии, но в тылу. Рыж отметила, что она уважает таких людей;

когда есть страх относительно "мясных штурмов", на которые якобы могут бросить командиры — военная отметила, что "это не правда", хотя иногда и бывают вопросы к командованию.

Объяснения военной касаются как людей, которые уже в ВСУ, так и гражданских, прозвучало во время интервью.

"Гражданские сейчас проходят тот же путь. Они боятся. И боятся себе признаться в этом. Поэтому находят, кого обвинить".

Отметим, ранее Фокус рассказывал о случаях, которые произошли в Одессе, когда военнообязанных задерживали в транспорте и на улице. На кадрах с места событий, которые произошли 9 января, можно увидеть работников ТЦК, которые пытаются проверить документы у мужчины. На другой записи, сделанной 23 января, гражданина вытаскивают из маршрутки, пока он восклицает, что спешит на работу.

Тем временем народные депутаты должны рассмотреть законопроект №10378, который впервые подали в Верховную Раду в конце декабря 2023 года. После рассмотрения в комитете документ отправили на доработку: ожидается, что он со дня на день вернется и его смогут проанализировать и внести правки.