Возраст годности для молодежи 18 лет: юрист объяснил особенности нового законопроекта

Мужчины самостоятельно будут выбирать время, когда будут проходить базовую военную службу, пояснил юрист Владимир Романчук. Продолжительность такой службы в условиях военного положения на сегодня не известна.

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В законопроекте №10378, который вносит изменения в законы о мобилизации, есть пункты, которые делают возможным привлечение в армию мужчин младше 25 лет. Если определенные пункты законопроекта сохранятся, то появится понятие базовой военной службы (БВС). Благодаря БВС мобилизационную повестку будут получать 18-25-летние украинцы. Об особенностях возможных новаций в системе мобилизации рассказал юрист, экс-военный, инструктор по тактической медицине Владимир Романчук на портале "Зеркало недели".

В Украине отменяется срочная военная служба и вместо нее вводится базовая военная служба, говорится в объяснении Романчука. По его мнению, подобное нововведение сделает военнообязанными мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а значит — им будут вручать повестки и могут мобилизовать. На фоне таких предложений вопрос возможного снижения возраста мобилизации с 27 до 25 лет стоит "уже не так остро и актуально", — заявил юрист.

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В объяснении юриста указывается, что базовую военную службу должны будут проходить все мужчины от 18 до 25 лет, которые не учились на военных кафедрах университетов и не получали специальность в военных учебных заведениях.

Новацию предлагают ввести с 2025 года и она должна заменить срочную военную службу, которую сначала приостановили на время военного положения, а теперь отменят полностью.

Для мужчин БВС станет обязательной, для женщин — по желанию. Пройдя ее, гражданин становится на воинский учет в Территориальный центр комплектования и переходит в категорию военнообязанных, отметил юрист. Следовательно, таким образом могут призвать в армию людей младше 25-27 лет.

"В армию могут быть рекрутированы юноши хоть 18, хоть 22 лет", — пояснил Романчук последствия предложений законопроекта №10378, если не внесут других изменений.

Базовая военная служба — особенности

Юрист объяснил, как будет происходить базовая военная служба:

касается всех мужчины от 18 до 25 лет, независимо от того, являются они студентами или нет (исключение — для тех, кто имеет воинское звание и военно-учетную специальность);

мужчины смогут самостоятельно выбирать, когда именно они желают пройти БВС;

БВС продлится до пяти месяцев (в мирное время) или будет иметь другую продолжительность, которую установит президент своим указом;

место прохождения БВС — в воинских частях ВСУ;

учебная программа — три месяца отведено на базовую военную подготовку, два месяца — на получение военно-учетной специальности.

Владимир Романчук отметил, что концепция базовой военной службы пока существует только как одно из предложений законопроекта об изменениях в системе мобилизации Украины. На сегодня эти изменения еще не проголосованы Верховной Радой.

Отметим, законопроект №10378 об изменениях законов о мобилизации и военной службе появился на портале Верховной Рады в конце декабря 2023 года. После этого его проанализировали в закрытом режиме в комитете по нацбезопасности и вернули в Кабмин на доработку. Среди новаций, которые предложили чиновники — снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет, уменьшение количества причин для получения отсрочки, рост наказания для уклонистов и тому подобное.

Напоминаем, 23 января в Министерстве финансов отметили, что расходы на ВСУ в целом и на мобилизацию в частности являются крупнейшими в структуре государственного бюджета Украины. Между тем экс-судья Конституционного суда объяснил, будут ли уклонистов лишать гражданства или иным образом ограничивать в правах.