Вік придатності для молоді 18 років: юрист пояснив особливості нового законопроєкту

Чоловіки самостійно обиратимуть час, коли будуть проходити базову військову службу, пояснив юрист Володимир Романчук. Тривалість такої служби за умов воєнного стану на сьогодні не відома.

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У законопроєкті №10378, який вносить зміни у закони про мобілізацію, є пункти, які роблять можливим залучення до армії чоловіків, молодших 25 років. Якщо певні пункти законопроєкту збережуться, то з'явиться поняття базової військової служби (БВС). Завдяки БВС мобілізаційну повістку отримуватимуть 18-25-річні українці. Про особливості можливих новацій у системі мобілізації розповів юрист, ексвійськовий, інструктор з тактичної медицини Володимир Романчук на порталі "Дзеркало тижня".

В Україні скасовується строкова військова служба і замість неї вводиться базова військова служба, ідеться у поясненні Романчука. На його думку, подібне нововведення зробить військовозобов'язаними чоловіків віком від 18 до 25 років, а отже — їм вручатимуть повістки та можуть мобілізувати. На тлі таких пропозицій питання можливого зниження віку мобілізації з 27 до 25 років стоїть "уже не так гостро й актуально", — заявив юрист.

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У пояснення юриста вказується, що базову військову службу повинні будуть проходити усі чоловіки від 18 до 25 років, які не навчались на військових кафедрах університетів та не здобували спеціальність у військових навчальних закладах.

Новацію пропонують запровадити з 2025 року і вона має замінити строкову військову службу, яку спершу призупинили на час воєнного стану, а тепер скасують повністю.

Для чоловіків БВС стане обов'язковою, для жінок — за бажанням. Пройшовши її, громадянин стає на військовий облік в Територіальний центр комплектування і переходить в категорію військовозобов'язаних, зауважив юрист. Отже, таким чином можуть призвати у військо людей, молодших 25-27 років.

"До війська можуть бути рекрутовані юнаки хоч 18, хоч 22 років", — пояснив Романчук наслідки пропозицій законопроєкту №10378, якщо не внесуть інших змін.

Базова військова служба — особливості

Юрист пояснив, як буде відбуватись базова військова служба:

стосується усіх чоловіки від 18 до 25 років, не залежно від того, є вони студентами чи ні (виключення — для тих, хто має військове звання та військово-облікову спеціальність);

чоловіки зможуть самостійно обирати, коли саме вони бажають пройти БВС;

БВС триватиме до п'яти місяців (у мирний час) або матиме іншу тривалість, яку встановить президент своїм указом;

місце проходження БВС — у військових частинах ЗСУ;

навчальна програма — три місяці відведено на базову військову підготовку, два місяці — на отримання військово-облікової спеціальності.

Володимир Романчук наголосив, що концепція базової військової служби поки що існує лише як одна з пропозицій законопроєкту про зміни в системі мобілізації України. На сьогодні ці зміни ще не проголосовані Верховною Радою.

Зазначимо, законопроєкт №10378 про зміни законів про мобілізацію та військової служби з'явився на порталі Верховної Ради в кінці грудня 2023 року. Після цього його проаналізували у закритому режимі у комітеті з нацбезпеки та повернули у Кабмін на доопрацювання. Серед новацій, які запропонували урядовці — зниження віку мобілізації з 27 до 25 років, зменшення кількості причин для отримання відстрочки, зростання покарання для ухилянтів тощо.

Нагадуємо, 23 січня у Міністерстві фінансів зауважили, що видатки на ЗСУ в цілому та на мобілізацію зокрема є найбільшими у структурі державного бюджету України. Тим часом екссуддя Конституційного суду пояснив, чи будуть ухилянтів позбавляти громадянства або іншим чином обмежувати в правах.