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Вік придатності для молоді 18 років: юрист пояснив особливості нового законопроєкту

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Фото: Слово і діло | Які пункти нового закону дозволять вручати повістки чоловікам, яким менше 25 років

Чоловіки самостійно обиратимуть час, коли будуть проходити базову військову службу, пояснив юрист Володимир Романчук. Тривалість такої служби за умов воєнного стану на сьогодні не відома.

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У законопроєкті №10378, який вносить зміни у закони про мобілізацію, є пункти, які роблять можливим залучення до армії чоловіків, молодших 25 років. Якщо певні пункти законопроєкту збережуться, то з'явиться поняття базової військової служби (БВС). Завдяки БВС мобілізаційну повістку отримуватимуть 18-25-річні українці. Про особливості можливих новацій у системі мобілізації розповів юрист, ексвійськовий, інструктор з тактичної медицини Володимир Романчук на порталі "Дзеркало тижня".

В Україні скасовується строкова військова служба і замість неї вводиться базова військова служба, ідеться у поясненні Романчука. На його думку, подібне нововведення зробить військовозобов'язаними чоловіків віком від 18 до 25 років, а отже — їм вручатимуть повістки та можуть мобілізувати. На тлі таких пропозицій питання можливого зниження віку мобілізації з 27 до 25 років стоїть "уже не так гостро й актуально", — заявив юрист.

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Мобілізація в Україні — призов 18-25-річних чоловіків

У пояснення юриста вказується, що базову військову службу повинні будуть проходити усі чоловіки від 18 до 25 років, які не навчались на військових кафедрах університетів та не здобували спеціальність у військових навчальних закладах.

Новацію пропонують запровадити з 2025 року і вона має замінити строкову військову службу, яку спершу призупинили на час воєнного стану, а тепер скасують повністю.

Для чоловіків БВС стане обов'язковою, для жінок — за бажанням. Пройшовши її, громадянин стає на військовий облік в Територіальний центр комплектування і переходить в категорію військовозобов'язаних, зауважив юрист. Отже, таким чином можуть призвати у військо людей, молодших 25-27 років.

"До війська можуть бути рекрутовані юнаки хоч 18, хоч 22 років", — пояснив Романчук наслідки пропозицій законопроєкту №10378, якщо не внесуть інших змін.

Базова військова служба — особливості

Юрист пояснив, як буде відбуватись базова військова служба:

  • стосується усіх чоловіки від 18 до 25 років, не залежно від того, є вони студентами чи ні (виключення — для тих, хто має військове звання та військово-облікову спеціальність);
  • чоловіки зможуть самостійно обирати, коли саме вони бажають пройти БВС;
  • БВС триватиме до п'яти місяців (у мирний час) або матиме іншу тривалість, яку встановить президент своїм указом;
  • місце проходження БВС — у військових частинах ЗСУ;
  • навчальна програма — три місяці відведено на базову військову підготовку, два місяці — на отримання військово-облікової спеціальності.

Володимир Романчук наголосив, що концепція базової військової служби поки що існує лише як одна з пропозицій законопроєкту про зміни в системі мобілізації України. На сьогодні ці зміни ще не проголосовані Верховною Радою.

Зазначимо, законопроєкт №10378 про зміни законів про мобілізацію та військової служби з'явився на порталі Верховної Ради в кінці грудня 2023 року. Після цього його проаналізували у закритому режимі у комітеті з нацбезпеки та повернули у Кабмін на доопрацювання. Серед новацій, які запропонували урядовці — зниження віку мобілізації з 27 до 25 років, зменшення кількості причин для отримання відстрочки, зростання покарання для ухилянтів тощо.

Нагадуємо, 23 січня у Міністерстві фінансів зауважили, що видатки на ЗСУ в цілому та на мобілізацію зокрема є найбільшими у структурі державного бюджету України. Тим часом екссуддя Конституційного суду пояснив, чи будуть ухилянтів позбавляти громадянства або іншим чином обмежувати в правах.