Ухилення від мобілізації: юрист пояснив, в яких випадках призовника можуть ув'язнити

В Україні суд може прийняти рішення про позбавлення волі особи, яка відмовляється від служби. Відповідальність настає, коли військовозобов'язаний не має відстрочки і не з'явився на пункт збору в призначений час.

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В Україні триває загальна мобілізація, призову підлягають усі чоловіки від 18 до 60 років, окрім тих, хто має відстрочку чи є не придатними до військової служби за рішенням ВЛК. Про те, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність розповів адвокат та керуючий юридичної фірми Олександр Камша у коментарі для "NV".

Як не потрапити під адміністративну відповідальність

Ухвалений законопроєкт №10062 про створення єдиного реєстру військовослужбовців повинен працювати як швейцарський годинник, запевняють у Міністерстві оборони України. Крім того, у відомстві повідомляли, що призовники зможуть подати дані онлайн без візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та купи паперових документів чи ксероксів.

За словами адвоката, аби не потрапити під адміністративну відповідальність, військовозобовʼязаним варто слідкувати за актуальністю власних даних.

Призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні виконувати Порядок організації та ведення військового обліку, який наразі передбачає:

перебувати на військовому обліку;

прибувати за викликом до ТЦК та СП;

пройти медогляд;

уточнювати дані після їх зміни;

раз на 5 років перевіряти актуальність своїх даних.

Крім того, після переїзду на інше місце проживання важливо у семиденний термін ставати на військовий облік. Ті чоловіки, які мають право на відстрочку, повинні подати свої документи у ТЦК до 1 жовтня.

За порушення правила військового обліку можна потрапити під адміністративну відповідальність, зокрема, заплатити штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень.

Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації чи обліку

Згідно з положеннями статей 335-337 Кримінального кодексу України, можлива кримінальна відповідальність за:

ухилення від призову осіб офіцерського складу;

ухилення від військової служби під час мобілізації резервістами;

ухилення від військового обліку або навчальних зборів.

Як зазначають журналісти, в Україні суд може прийняти рішення про позбавлення волі особи, яка ухиляється від мобілізації. Відповідальність настає, коли військовозобов'язаний не має відстрочки і не з'явився на пункт збору в призначений час.

Однак, якщо громадянин з об'єктивних причин не зміг прибути до пункту збору і має письмове підтвердження цього факту, то щодо нього не застосовуватимуть каральних заходів. У разі відсутності такого підтвердження — неприбуття в пункт збору розглядається як ухилення за статтею 335 або 336 ККУ.

На який термін можуть "посадити" ухилянтів

Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України:

за статтею 335 "Ухилення від призову на строкову військову службу" – до 3 років обмеження волі;

за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" – від 3 до 5 років позбавлення волі;

за статтею 337 "Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів" передбачено штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до одного року виправних робіт у разі ухилення, військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України. За законом після попередження, у разі повторного порушення, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які ризики у бази, покликаної спростити роботу ТЦК. До єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів зберуть персональні дані з інших держсистем без згоди українців.