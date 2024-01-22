Мобілізація в Україні: чи позбавлять громадянства України ухилянтів, що ховаються за кордоном

На думку колишнього судді Конституційного суду Віктора Шишкіна, втеча українських чоловіків за кордон — це погано, проте мова йде не про юридичну, а суспільну відповідальність.

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Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін заявив, що військовозобов'язаних чоловіків, які виїхати за кордон, не позбавлять українського громадянства. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню hromadske.

"Відповідно до статті 25 Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства. Він може змінити громадянство за власним бажанням", — сказав Віктор Шишкін.

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Він зазначив, що українські чоловіки втекли за кордон, і це погано. Проте йдеться не про юридичну, а суспільну відповідальність. Шишкін наголосив, що Україна не має права позбавляти громадянства ухилянтів, що ховаються за кордоном.

"Тому розмови про це (позбавлення громадянства чоловіків за кордоном, — ред.) — провокативні. Треба шукати інші форми розв'язання цієї проблеми", — повідомив екссуддя Конституційного суду.

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Зі слів Віктора Шишкіна, Україна може ставити питання повернення чоловіків перед іншими країнами, оскільки українці мешкають за кордоном на підставі законодавства країн, у яких перебувають. Тому якщо та чи інша країна вважає, що немає достатньо підстав для перебування українських чоловіків на її території, вона може піти назустріч нашій країні.

"Тут немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання — вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для привезення українських чоловіків додому в кайданках", — додав він.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості може допомагати українським чоловікам у працевлаштуванні до лав ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час мобілізації певні підприємства можуть забронювати своїх працівників від призову. Також існує категорія чоловіків, яка не може бути заброньована попри роботу у важливій організації.